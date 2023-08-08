İmamoğlu: Halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Kılıçdaroğlu'nun annesiyle babası adına yaptırılan konuk evini ziyaret etti.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi ziyaret için geldiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, Kılıçdaroğlu'nun annesiyle babası adına yaptırılan konuk evini ziyaret etti. İmamoğlu, "Evet, halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik. Çok mutlu etmek istiyorduk, olmadı" dedi. İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri ve bundan sonraki seçimlerde millet adına başarılı olma sözü verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte dün sabah saatlerinde Tunceli'ye geldi. Alevilikte kutsal kabul edilen mekanları ve inanç merkezlerini ziyaret eden İmamoğlu çifti sabah saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu Nazimiye ilçesine gitti. Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek tarafından karşılanan İmamoğlu ilçede yöre sakinleri tarafından davul ve zurnayla karşılandı. İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anne ve babasının adının verildiği 'Yemuş ve Kamer Kılıçdaroğlu Konukevi'nin açılış programına katıldı.

Nazimiye ziyaretinin ardından Pülümür ilçesine giden İmamoğlu çifti Alevi-Bektaşi-Türk halk şairi ve ozanı Pir Sultan Abdal'ın Pülümür ilçesine bağlı Hacılar köyünde inşa ettiği rivayet edilen 500 yıllık cemevini ziyaret etti. İmamoğlu, bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen cem evinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı'na bağlı İBB Miras tarafından restorasyonunun ve bakımının yapılacağını söyledi.