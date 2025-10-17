Haberler

İmam Mustafa Demir'in Camiye Değiştiren Projeleri

Kırıkhan'daki İncirli Camisi'nin imamı Mustafa Demir, camiyi sadece ibadet yeri değil, çocuklar için bir eğlence ve öğrenme alanı haline getirdi. Çocuk Market ve çeşitli etkinliklerle camideki çocuk cemaat sayısını 100'e çıkardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde imamlık yapan 29 yaşındaki Mustafa Demir, görev yaptığı caminin duvarına astığı hadis ve özlü sözlerle yetişkinlerin, içerisindeki oyun alanlarıyla da çocukların gönlüne dokunuyor.

İmam Demir'in yaklaşık 3,5 yıldır görev yaptığı İncirli Mahallesi'ndeki cami, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Afetin ardından Demir, hayırseverlerin yanı sıra yakınları ve cemaatten topladığı yardımlarla caminin yeniden yapılmasına katkı sağladı.

Demir, yaklaşık bir yıl önce tamamlanarak ibadete açılan caminin temizliğinden düzenine her şeyiyle kendisi ilgilendi.

Camiyi adeta çiçek bahçesine dönüştüren Demir, burada yetişkinler ve çocuklar için de birtakım düzenlemeler yaptı.

Demir, din ve aile değerleri dersi verdiği minikler için camiye "Çocuk Market" kurdu, kitaplık oluşturdu ve çeşitli oyuncaklar aldı.

Yaptığı faaliyetlerle çocukların camiye ilgisini artıran ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan Demir, büyüklerin dikkatini de duvarlara astığı "Ayakkabılarınızın camide kaybolması küçük musibettir ama camide hiç görülmemesi büyük musibettir", "Camiler sadece tuvaleti kullanmak için değildir namaz da kılabilirsin", "Bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise çokça tövbe edendir" gibi özlü sözler ve hadislerle çekti.

"Çocuk cemaat sayımızı arttırdık"

İncirli Camisi İmamı Mustafa Demir, AA muhabirine, göreve ilk geldiğinde camide cemaat ve çocuk sesinin eksikliğini gördüğünü söyledi.

İlk önce çocukları camiye toplamak için çeşitli faaliyetler yapmaya başladığını anlatan Demir, şöyle devam etti:

"Çocuk Market ve çocuk alanını kurarak bu şekilde çocuk cemaat sayımızı arttırdık. Tabii bununla bitmedi, farklı etkinlikler düzenlemeye devam ettik. Cami sinema günlerinden tutun, piknik organizasyonları yaparak, hediyeler vererek camide olan çocuk sayımızı başta 4 iken 100'e çıkarmayı başardık. Tüm çocuklarımız geldiğinde burası kocaman bir çocuk yuvasına dönüşüyor. Devletimiz bizi buraya tayin etti ve bize bunun karşılığında bir ücret veriyor. Biz resmiyette memuruz ama manevi olarak memurluğun yanında peygamber mesleğini de icra ettiğimizi unutmamamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz nasıl davrandıysa biz de aynısını yaptık. Peygamberimiz çocuklarla ayrı, yaşlılarla ayrı ilgilenirdi. Biz de bunu tamamen Peygamber Efendimizden örnek aldık ve onun yolunda ilerleyerek başardık."

Demir, çocukların bu tür etkinlikler sayesinde camiyi artık evleri gibi gördüğünü ve her gün okul çıkışında koşarak camiye geldiklerini belirtti.

Çocuklara namaz ve müezzinlik dersleri verdiğini, başarı gösterenleri ödüllendirildiğini anlatan Demir, "En küçük müezzinimiz 55 yaşındaydı, o yaşı 7'ye indirmeyi başardık. Şu an 7 yaşından 11 yaşına kadar müezzinimiz var." diye konuştu.

Demir, herkesin kendisine ciddi destek olduğunu ifade ederek, caminin cemaatinin hiçbir zaman eksik kalmadığını dile getirdi.

Mahalleli ve minik cemaatten imama teşekkür

Cami cemaatinden 8 yaşındaki Ebrar Nergis de her gün okul çıkışında camiye geldiğini söyledi.

Camide eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatan Nergis, "Hoca akşamları bize film izletiyor, mısır patlatıyor, ikramlar veriyor. Hocamız bize oyun da oynatıyor, oyuncaklar alıyor, mangala oynuyoruz, dua da öğretiyor." dedi.

9 yaşındaki Yusuf Hatay, ezan okununca camiye koşarak geldiğini önce namaz kıldıklarını ardından da oyun oynayarak vakit geçirdiklerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden 59 yaşındaki Kıymet Ayaz ise imamdan razı olduklarını dile getirdi.

"İmam geldikten sonra caminin rengi değişti"

Caminin hem büyüklere hem de küçüklere faydası olduğunu ifade eden Ayaz, şöyle konuştu:

"İmam geldikten sonra caminin rengi değişti. Çocuklarımızın biri, ikisi Kur'an okuyabiliyordu şimdi hepsi maşallah okuyor, ne mutlu bize. Biz ondan razıyız Allah da ondan razı olsun. Bu yazıların da her biri bir ders, her geçtiğimde yazıları okurum. Eskiden namaza pek gelen olmazdı, şimdi her cuma maşallah burası düğün yeri gibi doluyor, çok gelen oluyor."

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kesmeci de imamın yaptığı işlerden çok memnun olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
