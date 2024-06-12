Üye Girişi
Haberler

Kuran kursunda 2 öğrenciye şiddet! Tokat atan imam açığa alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta geçen yıl 2 öğrenciye tokat atan imam İ.İ., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Olayla ilgili idari soruşturma sürerken, imam İ.İ. "Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım" dedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda geçen yıl 2 öğrenciye tokat atan imam İ.İ., görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındı. Olayla ilgili idari soruşturma sürerken, imam İ.İ. "Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım" sözleriyle kendini savundu.

ŞİDDETİN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKINCA AÇIĞA ALINDI

Olay, 10 Ekim 2023'te Silopi ilçesi Başverimli beldesindeki Hazreti Ömer Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi. Kursta görevli imam İ.İ., biri 21, biri 17 yaşında olan 2 öğrenciye tokat attı. O anlar, kursun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından imam İ.İ., müftülük tarafından açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Kuran kursunda 2 öğrenciye şiddet! Tokat atan imam açığa alındı

"AİLELERİ VE KENDİLERİNDEN ŞİKAYET YOK"

DHA'nın telefonla ulaştığı İmam İ.İ., çocukların o dönem 1 hafta boyunca kavga ettiklerini, yine kavga ettiklerini duyunca bir daha kavga etmemeleri için kendilerini uyarıp, tokat attığını belirterek, "Çocukların kavga ettiğini duydum. Uyarı amaçlı, bir daha kavga etmemeleri için ikisine de tokat attım. Onları barıştırdım. Şimdi ağabey-kardeş olmuşlar. Biri 21 yaşında, biri de 17 yaşında. Hala bizim öğrencilerimizler. Şikayet konusu da olmamış. Ne aileleri ne de kendilerinden herhangi bir şikayet yok. 7-8 ay öncesine ait bir olay. Görüntüler ortaya çıktıktan sonra açığa alındım, idari soruşturma devam ediyor" dedi.

Kuran kursunda 2 öğrenciye şiddet! Tokat atan imam açığa alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Silopi Şırnak Tokat Kavga Eğitim Güncel Haberler

Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştular? CHP lideri Özel'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuştular? CHP lideri Özel'den emekli ve asgari ücretliyi umutlandıran sözler

 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi

14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar! Olayı öğrenen anne, 2 kişinin evini ateşe verdi

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500

Yorumlar (10)

BAŞKOMSER ZEKİ:

İmamın camiye girişi bikere adaba aykırı.İmamlıkla alakası olmayan biri bu şekilde camiye giriş yapar. İmamlıktan men edilmeli.İmamın her ortama girişi birkere iman dolu olmalı ki örnek olmalı.

21
3
yanıtYanıtla
Özcan Özcan:

ORTA ÇAĞDA İNSANIN YAZDIĞI KURALLARI BU GÜNE UYGULAMAYA ÇALIŞIRSAN SONUÇ AFGANİSTAN GİBİ ORTA ÇAĞDAN BİLE DAHA GERİ KALIRSIN.KENDİNİZİ İSLAMDAN KORUYUN.

4
12
yanıtYanıtla
Ben bilmemm:

Kurtuluş yüce Budha da.... Şiva ya inanın ve güvenin...

yanıt1
yanıt2
SUNSET null:

imam değil kafa değişmeli

14
1
yanıtYanıtla
Deniz Tutar:

ne açığa alınması kardeşim tutuklanması lazım. kendini savunamayacak bir çocuğa şiddet uygulamış; tutuklanması ve mahkumiyet alması lazım.

7
5
yanıtYanıtla
OKUYUCU:

hoca okudu heralde

2
1
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Gönülleri feth edeceklermiş.:))

1
0
yanıtYanıtla
Doğrucu:

Onlar etse etse 6 yaşındaki kız erkek çocuğu demeden tecevüz ederler

yanıt0
yanıt0
Ben bilmemm:

Ben ağır siklet güreşciyim . O imamı bana verin. Sadece 1 tokat atmak isterim. Yerden kalkabilecekmi. Maksat uyarı olsun.... :-)

0
0
yanıtYanıtla
Zübükzade:

İmam derki, benim suçum yok o esnada osmanlı tokadı dersini uygulamalı anlatıyordum

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title