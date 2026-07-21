İlkokullarda Yetiştirme Programı Çalıştayı, Niğde'de Başladı

(ANKARA) - "İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı", Niğde'de başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli eğitim anlayışı doğrultusunda güncellenen İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın büyük önem taşıdığını ifade ederek, programın öğrenme eksikliklerinin erken dönemde giderilmesine yönelik önemli bir destek mekanizması olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ve 24 Temmuz'a kadar sürecek "İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı", Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla Niğde'de başladı.

Çalıştaya, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bakanlığın ilgili birim temsilcileri, akademisyenler ve sahada görev yapan öğretmenler de katıldı.

Programın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ilkokul yıllarında kazanılan temel becerilerin öğrencilerin tüm eğitim hayatını şekillendirdiğini belirterek, özellikle Türkçe ve matematik derslerinin çocukların hayat boyu öğrenme yolculuğunun temelini oluşturduğunu ifade etti. Türkçe'nin yalnızca bir ders olmadığını vurgulayan Yelkenci, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini güçlü bir şekilde kazanmalarının tüm öğrenme süreçlerinin ön koşulu olduğunu belirtti.

Matematiğin ise kendine özgü bir düşünme ve ifade biçimi olduğuna dikkati çeken Yelkenci, bu alanın evrensel bir dil niteliği taşıdığını, Türkçe ve matematiği güçlü şekilde öğrenen çocukların yalnızca akademik hayatlarında değil, hayatın her alanında daha başarılı bireyler olarak yetişeceğini söyledi.

PROGRAMIN 2. SINIFLARDA DA UYGULANMASININ ÖNÜ AÇILDI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli eğitim anlayışı doğrultusunda güncellenen İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın büyük önem taşıdığını ifade eden Yelkenci, programın öğrenme eksikliklerinin erken dönemde giderilmesine yönelik önemli bir destek mekanizması olduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tüm öğrenciler için farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin yer aldığını ancak buna rağmen bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle öğrenme eksikliği yaşayabildiğini belirtti. Yelkenci, bu noktada İYEP'in devreye girerek temel becerileri yeterli düzeyde kazanamamış öğrencilere yapılandırılmış ve hedefe yönelik bir destek sunduğunu ifade etti.

Yoğun talep ve sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapılan mevzuat düzenlemesiyle programın kapsamının genişletildiğini belirten Yelkenci, daha önce yalnızca üçüncü sınıf düzeyinde uygulanan İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın artık ikinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde uygulanmasının önünün açıldığını söyledi.

Yelkenci, böylece öğrenme eksikliklerine daha erken dönemde müdahale edilerek öğrencilerin temel okuryazarlık ve matematik becerilerinin daha sağlam bir zeminde geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA