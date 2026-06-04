İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Kapanış Meclisi Toplantısı yapıldı

İlkadım Belediye Meclisi Haziran Ayı Kapanış Toplantısı gerçekleştirildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, komisyonlara devredilen gündem maddeleri oylanarak kabul edildi.

Kurnaz, burada yaptığı konuşmada, İlkadım'ın yönetiminde ortak akıl ve iş birliğine önem verdiklerini söyledi.

İlkadım için çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini dile getiren Kurnaz, "Açılış meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda yaz ayı boyunca meclis çalışmalarımız devam edecek. İlçemizin yönetiminde ve alınacak kararlarda daima ortak akıl ve iş birliğini önceliyoruz. Her fikir ve görüşü önemsiyor, gerekli değerlendirmeleri yaparak en doğru kararı almayı hedefliyoruz." dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle vitesi daha da yükselteceklerini vurgulayan Kurnaz, "Temizlik işlerinde, park ve bahçelerde ve özellikle de fen işlerinde yoğun tempoyla çalışmalarımız devam edecek. Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerimiz, park ve bahçelerde çim biçme, oyun gruplarının bakım ve onarımları ve ağaç budama faaliyetlerimiz, temizlik işlerinde de sokak yıkama ve tüm temizlik faaliyetlerimiz devam edecek. Ayrıca vatandaşlarımızdan ve mahalle muhtarlarımızdan gelen talep ve önerileri de değerlendirerek çözümü noktasında gayret ve çabamız sürecek. İlçemiz için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.