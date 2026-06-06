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Ankara'da Ceza İnfaz Personeli Günü etkinliklerle kutlandı

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, ilk kez kutlanan 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kurumsal aidiyeti güçlendireceğini ve hizmetlerin toplumda daha iyi tanınmasına katkı sağlayacağını belirtti. Sincan'da düzenlenen etkinlikte konser ve çocuk aktiviteleri yer aldı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, "Bu yıl ilk kez kutladığımız Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kurumsal aidiyet duygumuzu daha da güçlendireceğine, mesleki dayanışmayı pekiştireceğine, yürüttüğümüz hizmetlerin toplum tarafından daha yakından tanınmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." dedi.

CTE Genel Müdürlüğü, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde etkinlik düzenledi.

Programın açılışında konuşan Yılmaz, ülke genelinde ilk kez kutlanan "6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü"nün, adalet hizmetlerinin görünmeyen ancak vazgeçilmez kahramanlarına duyulan vefanın, devletin personeline verdiği değerin ve teşkilatın köklü kurumsal birikiminin tezahürü olduğunu söyledi.

Ceza infaz hizmetlerinin kamuoyunda çoğu zaman yalnızca güvenlik boyutuyla değerlendirildiğini belirten Yılmaz, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin, hükümlü ve tutukluların toplumsal yaşama yeniden hazırlanmasına katkı sağlayan önemli kamu kurumları olduğunu ifade etti.

Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin, kurum güvenliği ve düzeninin sağlanmasının yanında hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme süreçlerine de önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Görevlerinin gerektirdiği kararlılığı insan odaklı yaklaşım ve yüksek bir meslek anlayışıyla birleştirerek devletimizin adalet anlayışını sahada temsil etmektedirler. Denetimli serbestlik müdürlüklerimizde görev yapan personelimiz ise hükümlülerin topluma yeniden uyum sağlamaları, sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve yeniden suç işlemeksizin hayatlarını sürdürme amacıyla büyük bir özveriyle çalışmaktadırlar. Ünvanı ve görevi ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu, kamu düzeninin ve insan odaklı ceza infaz anlayışının sahadaki en önde gelen temsilcilerinden biridir."

Yılmaz, "Bu yıl ilk kez kutladığımız Ceza İnfaz Personeli Günü'nün kurumsal aidiyet duygumuzu daha da güçlendireceğine, mesleki dayanışmayı pekiştireceğine, yürüttüğümüz hizmetlerin toplum tarafından daha yakından tanınmasına önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, ceza infaz kurumu personeli ve aileleri katıldı.

Etkinlik kapsamında, TRT sanatçıları Dünya Tekin ve Zafer Albayrak konser verdi. Ayrıca, çocuklar için oyun alanları kuruldu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
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