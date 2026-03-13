İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 10. Milli İrade İftar Programı'nda konuştu Açıklaması

Bilal Erdoğan, Bakırköy'deki bir otelde Milli İrade Platformunca düzenlenen 10. Milli İrade İftar Programı'ndaki konuşmasında, aynı sofranın etrafında oruç açmanın huzuruyla, herkesi hürmet ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Ramazan ayının bir anlamda gündelik hayatın hızından biraz uzaklaşıp düşünmeye vesile olduğunu belirten Erdoğan, "Müslümanlar olarak kendi yaşantımızı, niyetlerimizi şöyle bir gözden geçirip değerlendirdiğimiz eşsiz bir arınma ayı geçiriyoruz. Günlük meşgalelerin koşuşturması içinde çoğu zaman fark etmediğimiz birçok şeyi, bu ayda yeniden düşünme fırsatı buluyoruz. Kalplerin yumuşadığı, niyetlerin berraklaştığı ve ortak sorumlulukların hatırlandığı bu bereket sofralarında bir araya gelince de insan ister istemez kendine şu soruyu soruyor. Biz bu ülkenin yarını için ne yapıyoruz, nasıl bir katkı sunuyoruz? Sivil toplum dediğimiz alan işte bu sorunun cevabının arandığı yerdir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Milli İrade Platformunun bu arayışın somut bir tezahürü olduğunu belirterek, "2013 yılında temeli atılan bu birliktelik aradan geçen yıllar içinde yüzlerce sivil toplum kuruluşunun katkısıyla büyüyerek güçlü bir temsil zemini oluşturmuştur. Bugün bu yapı milletimizin vicdanını, toplumsal refleksini ve ortak aklını yansıtan önemli bir buluşma noktasıdır. Bu platformun ülkemizin gündemi ve dünyanın gidişatı hakkında söyleyecek bir sözü olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini ifade edebildiği bu zeminin oluşmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sivil toplum faaliyetlerimizde şu hakikatin bilincinde olarak hareket etmeye özen gösteriyoruz. Bir milletin kaderi devlet kurumlarının gayretiyle birlikte toplumun içinden doğan dinamizmle şekillendirilir. Toplumların gücü, dayanışma kültüründen ortak sorumluluk bilincinden ve elini taşın altına koyabilme iradesinden doğar. Toplumsal vicdanın, ahlaki refleksin ve ortak aklın filizlendiği yer çoğu zaman sivil toplum alanıdır. Sivil toplum kuruluşları, toplumun nabzını en yakından tutan yapılardır. Toplumdaki beklentileri görünür kılar, yeni fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olur ve toplumsal enerjiyi doğru istikamete yönlendirir."

Bilal Erdoğan, iftarda bulunan kuruluşların büyük bir kısmının eğitimden insani yardıma, gençlik çalışmalarından kültürel faaliyetlere kadar geniş bir alanda çok kıymetli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Bu çabaların toplumun kendi kendini yenileme kabiliyetini ortaya koyan önemli örnekler olduğunu aktaran Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda ortaya koyduğu diplomatik yaklaşım da bu kabiliyetin güçlü bir yansımasıdır. Türkiye, bugün bölgesel ve küresel ölçekte barışın güçlenmesi için gayret gösteren önemli bir aktör konumundadır. Gazze'den Afrika'ya, Balkanlar'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada yürütülen insani ve diplomatik çabalar dünyada umut oluşturmaktadır. Bizler de sivil toplum alanında bu çabanın destekçisi olma sorumluluğunu taşıyoruz. Filistin'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocukların sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Bilal Erdoğan, "Doğu Türkistan'da özgürlüğü kısıtlanmış kardeşlerimizin derdi vicdanımızda yer buluyor. Arakan, Balkanlar ve Suriye'de hayatlarını yeniden kurmaya çalışan insanların umudu bizim sorumluluğumuz haline geliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm gören her insanın derdi bu coğrafyanın vicdanında yankı bulur. Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet mekanizmaları, eğitim altyapısı, savunma sanayisi ve enerji yatırımları alanında ortaya koyduğu vizyon Türkiye'nin bu sorumlulukları taşıyabilecek kapasiteye ulaşmasına büyük katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Milli İrade Platformu çatısı altında Türkiye'nin bu misyonuna sivil toplum gücüyle katkı sunma gayretinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "İnisiyatif alan akademisyenlere, düşünce üreten kurumlara ve aktif sivil toplum kuruluşlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Toplumsal meseleler üzerine düşünen, çözüm üreten ve sorumluluk alan yapılar toplumların geleceğini güçlendirir." ifadelerine yer verdi.

Bilal Erdoğan, her bir buluşmanın üretken olması, ortak aklın gelişmesine katkı sunması temennisinde bulunarak, "Milli İrade Platformunun ortaya koyduğu birliktelik, Türkiye'de sivil toplumun ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından son derece kıymetlidir. Farklı alanlarda çalışan yüzlerce kuruluşun ortak bir zeminde buluşabilmesi büyük bir imkanı ifade eder. Toplumun enerjisi doğru bir istikamete yöneldiğinde ortaya elbette çok büyük bir iyilik kapasitesi çıkar. Bugün hepimize düşen görev bu kapasiteyi büyütmek daha fazla insanın hayatına dokunmak ve geleceğe güçlü bir toplumsal zemin bırakmaktır." şeklinde konuştu.

Kadir Gecesi'nin ve Ramazan Bayramı'nın hürmetine sığınarak ellerini her zaman olduğundan daha güçlü, daha inançlı bir şekilde semaya açtıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rabbimiz ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışlasın. Bizlere rızasına uygun işlerde koşturabilmeyi nasip eylesin. Hayır yolundaki birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizi ilelebet payidar kılsın. Cumhurbaşkanımıza sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'inin hürmetine Filistin, Doğu Türkistan ile Arakan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun zorluk yaşayan kardeşlerimizi felaha ve feraha kavuştursun."

Bilal Erdoğan, Milli İrade Platformuna ve emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür ederek, katılımcıların Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.