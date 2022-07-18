İlhami Özcan Aygun'dan 'Tırtıl İstilası'yla İlgili Bakan Kirişci'ye: "İlaçlama Yapan Çiftçilerin Masraflarını Devletin Sübvanse Etmesini Sağlayacak...

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ ve çevresindeki ayçiçek tarlalarında yaşanan tırtıl istilasını TBMM gündemine getirdi. Aygun, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye, "Tarımsal ilaçların fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle, Trakyalı çiftçiler, çayır tırtılı istilası ile baş etmekte zorluk çekmektedir. İlaçlama yapan çiftçilerin masraflarını, devletin sübvanse etmesini sağlayacak mısınız?" diye sordu. Aygun, çiftçilere de "Drone'u beklemeyelim, drone'u beklersek çok geç olur. Traktörünüze ilaçlamanızı takın, tarlaya gelin" çağrısı yaptı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ ve çevresindeki bölgelerdeki ayçiçek tarlalarında bugün yaşanan tırtıl istilasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Aygun, şu soruları yöneltti:

"Trakya'yı afet bölgesi ilan etmeyi düşünüyor musunuz? Kriz masası kuracak mısınız? Tarımsal ilaçlamanın arıları da koruyacak şekilde bilime uygun, profesyonel yönetimle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tarımsal ilaçların fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle, Trakyalı çiftçiler, çayır tırtılı istilası ile baş etmekte zorluk çekmektedir. İlaçlama yapan çiftçilerin masraflarını, devletin sübvanse etmesini sağlayacak mısınız? Çiftçilerin kendi imkanlarıyla bu büyüklükteki bir sorunla baş etmesi mümkün görünmemektedir. Tarımsal ilaçlamayı merkezi bir yönetimle tek elden yapacak mısınız? Çok sayıda drone araçlarını tarımsal ilaçlama için Trakya'ya sevk edecek misiniz? Çayır tırtılı zararının tarımsal sigortadan karşılanması mümkün müdür? Çayır tırtılı nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere nasıl bir destek vermeyi düşünüyorsunuz?"

Trakyalı çiftçileri ziyaret ederek droneların beklenmeden tarlaların ilaçlanması gerektiği uyarısında bulunan Aygun, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"DRONE'U BEKLERSEK ÇOK GEÇ OLUR; TRAKTÖRÜNÜZE İLAÇLAMANIZI TAKIN, TARLAYA GELİN"

"Çayır tırtılı; ayçiçeklerimize, Trakya'mızın sarı gelinine musallat oldu. Su uyur, düşman uyumaz mantığı ile çayır tırtılı tatilde, bayramda uyumadı; çiftçimizin ayçiçek tarlalarını darmadağın etti. Yakın zamanda Trakya'da ayçiçek hasadı başlayacaktı ama ayçiçek hasadı öncesi çayır tırtılı her şeyi bitirdi. Şimdi, Gündüzlü Mahallesi'ne geldik, çiftçilerimiz traktörüne ilaçlama kısmını takmış, ilaçlıyorlar.

Ben buradan uyarıyorum: Drone'u beklemeyelim, drone'u beklersek çok geç olur; geç olduktan sonra da ayçiçek tarlalarınıza geldiğinizde hiçbir şeyi bulamazsınız, onun için traktörünüze ilaçlamanızı takın, tarlaya gelin. 100 hektarda ancak 3 hektar zararınız olur. Bu da 750 kiloya veya 500-600 kiloya tekabül eder ama yarın tarlanıza çayır tırtılı musallat olursa tarladan bir şey alamazsınız. Bakan'a tekrar sesleniyorum: Ankara'da durma, gel Tekirdağ'da, Edirne'de, Kırklareli'nde ayçiçek tarlalarını beraber gezelim ve buradaki tehlikeyi beraber görelim."

Aygun'un ziyaret ettiği çiftçi ise, şöyle dedi:

"BİZ BUNUNLA MÜCADELE EDEMEZSEK, BAŞA ÇIKAMAZSAK DÜNYA BAZINDA BİR KITLIK SÖZ KONUSU"

"Bu tarlamızda üç gün öncesi tırtıl ile hiçbir sıkıntımız yoktu, akşam gelip tarlamızda dolaştığımızda yapraklar bitmiş, artık yeşil aksam bittiği için çiçeğin kafasına yönelmiş ve kafayı yiyecek; biz de ilaç bayisinde mühendisimiz ile görüştüğümüzde bir an önce drone'u beklemeden ilaçlama yapılmasını bizlere söyledi ve biz de kendi imkanlarımız dahilinde traktörle ne kadar hasar olursa olsun, traktörün vereceği zarar olursa olsun ilaçlayıp yerimizi kurtarmak için girdik; ilaçladık. Bugün gelip dolaştığımızda artık, verdiğimiz ilacın tesiri ile tırtılın öldürdüğümüzü düşünüyoruz. Bu, bizim düşündüğümüz gerçekten bir doğal afet. Bu Trakya'mızın sayın vekilimizin de dediğim gibi, 'sarı gelinler bize küsmek üzere' ve küsüyorlar da… Biz bununla mücadele edemezsek, başa çıkamazsak dünya bazında bir kıtlık söz konusu ve biz bunun hiçbir şekilde önüne geçemeyeceğiz, elimizdeki imkanlar dahilinde"

ANKA / Güncel