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İletişim Başkanlığının Erzurum'da düzenlediği iki günlük eğitim programı başladı

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İletişim Başkanlığının Erzurum'da düzenlediği iki günlük eğitim programı başladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kamu kurumları personeli ve basın mensuplarına yönelik düzenlediği iletişim eğitimleri Erzurum'da başladı. İki gün sürecek programda dezenformasyonla mücadele, CİMER, yapay zeka ve kriz yönetimi eğitimleri verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumları personeli ve basın mensuplarına yönelik düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri" Erzurum'da başladı.

İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Erzurum Valiliğinin ev sahipliğinde yapılan program, Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

Vali Yardımcısı Fatih Uzun, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim Başkanlığı Erzurum Bölge Müdürü Recep Küçükece ise eğitimlerin, kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak, iletişim alanındaki yenilikleri ortak bir akılla paylaşmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Bilgi çağının avantajları kadar dezavantajları da olduğunu ifade eden Küçükece, "Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda bir iletişim yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda sorumluluk bölgemizde görev yapan, gerek basın mensuplarımızla gerekse kamu kurumlarımızın halkla ilişkiler ve CİMER birimlerinde görev yapan fedakar personelimizle her zaman güçlü bir bağ kurma gayretindeyiz. Çünkü biliyoruz ki etkin, şeffaf, hızlı ve doğru iletişim, vatandaş-devlet ilişkisinin merkezinde yer almaktadır." diye konuştu.

İki gün sürecek programda, katılımcılara uzmanlar tarafından "dezenformasyonla mücadele yöntemleri", "halkla ilişkiler ve CİMER uygulamaları", "yapay zeka ile araştırma ve bilgi sentezleme", "kurumsal itibar yönetimi ve kriz yönetimi" eğitimleri verilecek.

Kaynak: AA
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