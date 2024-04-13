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İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Deniz Yavuzyılmaz, Antalya Konyaaltı'nda teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediyesi teleferiğin bakımlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırdı" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yavuzyılmaz'ın açıklaması kısa sürede gündem olurken, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaya yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili, 'Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir şirkete yaptırıldığı' iddiası doğru değildir.

"SERTİFİKALANDIRMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bahse konu şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teleferiğin bakımını yapmak üzere onaylanması veya sertifikalandırılması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı: Teleferiğin bakımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayladığı şirkete yaptırıldığı iddiası doğru değil

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ayşegül Öztabak:

Hadi bakayım belediyenin işlettiği teleferiliği 2017 yılında yapıldı diye sorumluluğu bakanlığı atmaya kalkın bu işte bir numaralı sorumlu teleferiğin bakımını yapan firma ile belediyedir sorumluluktan kaçamazsınız

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Ali Keleşoğlu:

CHP yöneticisi başka birşey demiş, bakanlık başka birşeyi yalanlamış

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Güray Dilli :

Hiç kimseye inanasım yok. Burası Türkiye , herşey olabilir , tezine inandım. Bu ne ya .Hayatımız bu kadar ucuz mu ? Kim yaptıysa ,yaptırdıysa demek ki denetlememiş , kontrol etmemiş...

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1
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