'İklim değişikliği nedeniyle dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak'

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtalarından çıkarak denize ulaştı. Sahilde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdüren Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Deval, iklim değişikliğinin deniz kaplumbağalarının geleceği için tehdit olabileceğine dikkati çekerek, "Küresel ısınmadan ötürü buradaki havanın ısınması, kumun sıcaklığını artıracaktır. Bunların artması, 30'lara gelmesi bu yuvalardan artık hep dişi yavruların çıkmasına neden olacaktır. 20 yıl sonra bunlar çiftleşmek istediklerinde, erkek bireyler bulamayacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi ile Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğinde Manavgat sahili Mendirek bölgesi ile Side Doğu Kapısı arasındaki 9 kilometrelik sahil bandında yuvadan çıkan ilk deniz kaplumbağası yavruları denize ulaştı. Mendirek bölgesinde bu yıl 320 yuva tespit ettiklerini belirten AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval, geçen yıl 353 yuva tespit ettiklerini, bu yıl 400 yuvaya ulaşmayı ümit ettiklerini söyledi. Son dönemdeki aşırı sıcakların deniz kaplumbağalarını etkilediğini aktaran Prof. Dr. Deval, kum sıcaklığının yavruların kuluçkadan çıkışını etkilediğini, 60 gün olan kuluçka süresinin havanın ve kumun ısınmasıyla 50 gün seviyesine kadar inmesini öngördüklerini anlattı.

Kaplumbağaların cinsiyetinin belirlenmesinde kuluçkaların bulunduğu kumun sıcaklığının önemli bir etken olduğunu anlatan Prof. Dr. Deval, "Sıcaklık yukarıya doğru, 30 derecelere doğru çıktıkça dişi oranı çok fazla oluyor. Aksine 27'lerden 26'lara gittikçe erkek çıkıyor. Küresel ısınmadan ötürü buradaki havanın ısınması, kumun sıcaklığını artıracaktır. Bunların artması, 30'lara gelmesi bu yuvalardan artık hep dişi yavruların çıkmasına neden olacaktır. Ne olacak? 20 yıl sonra bunlar çiftleşmek istediklerinde, erkek bireyler bulamayacak. Bunu 20- 30 yılla kıyaslamayın 110 milyon yıldan bahsediyorum. Belli bir sürecin içerisinde en büyük tehlike de yumurtadan dişilerin çıkması nedeniyle popülasyonlarında böyle bir etki var maalesef" dedi.