Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi

Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? Beklenen açıklama geldi
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

İkiz Kardeşler Başak ve Burak Özbek: Bale Tutkusu ve Destekle Dolu Bir Hayat

İkiz Kardeşler Başak ve Burak Özbek: Bale Tutkusu ve Destekle Dolu Bir Hayat
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bale sanatına çocuk yaşta başlayan ikiz kardeşler Başak ve Burak Özbek, 14 yıl boyunca Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde birlikte sahne alarak hayallerini gerçekleştiriyorlar. Birlikte geçirdikleri eğitim süreci ve sahne performanslarıyla dikkat çeken ikili, destek ve ortak hayalleriyle baleye olan aşklarını sürdürüyorlar.

Hayatları boyunca ayrılmayan çift yumurta ikizi Başak ve Burak Özbek, 14 yıldır Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) bünyesinde aynı sahnede tutkunu oldukları bale sanatını icra ediyor.

Antalya'da 1991 yılında dünyaya gelen ikizler Başak ve Burak Özbek, küçük yaşlarda ailelerinin yönlendirmesiyle baleye başladı.

Kardeşlerin hobi olarak gördükleri bale, yeteneklerinin fark edilmesiyle hayatlarının merkezine yerleşti.

Özbek kardeşler eğitimlerini Antalya DOB Çocuk Balesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu ve Antalya Devlet Konservatuvarında tamamladı.

Eğitim hayatları boyunca aynı sıraları, aynı sahneyi paylaşan kardeşler, 14 yıl önce Antalya DOB kadrosuna dahil oldu.

Yetenekleriyle dikkati çeken, yaşamın her anında birbirlerine destek olan ikili, birlikte birçok eserde yer alırken bir yandan da kendilerinin hazırladığı bir eserle iz bırakmanın hayalini kuruyor.

"Çocukken hep bu günlerin hayalini kuruyorduk"

Balerin Başak Özbek, AA muhabirine, 5 yaşında başladığı ve kendini adadığı baleyi çok sevdiğini söyledi.

Bale disiplinini sevdiğini belirten Özbek, "İlk başladığımda baleyi çok sevmiyordum ama eğitime devam edip, ilerledikçe 'Ben balerin olmak istiyorum.' dedim. Bunu söylediğimde henüz ilkokul ikinci sınıftaydım." dedi.

Hayatının birçok anını kardeşiyle paylaşmanın güzel olduğunu ifade eden Özbek, ikiziyle aynı sahnede dans etmenin de özel hissettirdiğini dile getirdi.

Kardeşinden mesleki anlamda çok destek aldığını anlatan Özbek, "Burada elbette repetitörlerimiz, koreograflarımız var ama kafama bir şey takıldığında ilk önce Burak'a sorarım. Onun teknik bilgisine, müzikalitesine her zaman çok güvenmişimdir. Yine olsa yine bu yolu Burak ile yürümek isterim. Çocukken hep bu günlerin hayalini kuruyorduk ve çok heyecanlanıyorduk. Küçük bir hayalin böyle bir gerçeğe dönüşmesi çok güzel." diye konuştu.

Özbek, balenin mental ve fiziksel olarak zorlayıcı bir sanat olduğunu ama bunu birlikte kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Baleyi bırakmaya çok yaklaştığım, başka şeyler yapmayı düşündüğüm zamanlar oldu. Hem Burak'ın desteği hem baleye sevgim devam etmemi sağladı. Şu anda 'İyi ki böyle olmuş' diyorum. İleride de bir eser ortaya koymanın hayalini kuruyoruz. Burak'ın eşi de bale sanatçısı ve yeğenimiz de konservatuvar okuyor. Hep beraber el ele verip güzel bir şeyler yapmak en büyük hayallerimizden biri."

"İyi bir yol arkadaşı"

Balet Burak Özbek ise çeşitli hobi dallarını denedikten sonra kız kardeşinden aldığı ilhamla 10 yaşında baleye başladığını söyledi.

Kardeşinin iyi bir yol arkadaşı olduğunu dile getiren Özbek, "Başak'ın yanımda olmasının bana psikolojik açıdan çok olumlu etkisi var. Hem arkadaş, hem de bale anlamında iyi bir yol arkadaşı. Her şeyi ona soruyorum. Birbirimize hep destek oluyoruz. Başak'sız bir hayat düşünemediğim gibi, onsuz bir bale hayatı da düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel
img

Almanya, Suriyelilerden sadece bir meslek grubunun gitmesini istemiyor
img

Fatih Portakal'ın maaşı akıllara zarar
img

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.