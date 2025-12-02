Eşi ve oğlunun ölümüne ilişkin tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden doktor, defnedildi

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne uçan otomobilde Gülşah Karaman Kıyak (34) ile oğlu Poyraz'ın (1) ölümüne ilişkin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanan ve Elazığ'da kaldığı cezaevinde intihar eden Dr. Serdar Kıyak, toprağa verildi.

Bafra ilçesi Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda 12 Eylül günü Dr. Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil, Kızılırmak Nehri'ne uçtu. Ekipler, Dr. Kıyak'ın eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Poyraz Kıyak'ın cansız bedenlerine ulaştı. Serdar Kıyak, eşi ile çocuğunun toprağa verilmesinin ardından 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla gözaltına alındı. 17 Eylül'de sevk edildiği adliyede verdiği çelişkili ifadeler sonrası hakimliğe çıkarılan Kıyak tutuklandı. Tutuklandıktan birkaç gün sonra cezaevinde iple kendini asarak intihar teşebbüsünde bulunan Dr. Serdar Kıyak, önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, buradan da Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan Kıyak, Elazığ'daki cezaevine gönderildi.

Kıyak, önceki gün saat 19.30 sıralarında bulunduğu Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki koğuşunda, çöp poşeti ile kendini havalandırma penceresinin korkuluklarına astı. İnfaz koruma memurları, Serdar Kıyak'a müdahale etti. Ambulans ile cezaevi semt polikliniğine götürülen Kıyak, yaşamını yitirdi.

Kıyak'ın cenazesi bugün Samsun'a getirildi. İlkadım ilçesi Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Serdar Kıyak'ın cenazesi, Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.