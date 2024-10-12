Üye Girişi
Haberler

İHH ve STK'lar Gazze'ye Destek İçin Yürüdü

İHH ve STK'lar Gazze'ye Destek İçin Yürüdü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Beyazıt Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'deki işgali ve Türkiye'deki şiddet olaylarına dikkat çekildi. 'Susmuyoruz' sloganıyla yapılan etkinlikte katılımcılar, polis güvenliği altında İsrail aleyhine sloganlar attı.

İhh İnsani Yardım Vakfı ile çeşitli sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'deki işgaline ve Türkiye'de son dönemde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

İhh öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları "Susmuyoruz" sloganıyla Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önüne yürüdü. İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüşte güzergah boyunca polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Boykot edilen iş yerlerinin önünden geçildiği sırada gruptakiler slogan atarak tepki gösterdi.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, son dönemde Türkiye'de yaşanan şiddet olaylarına değindi.

Yıldırım, "Biz bu dünyayı temizlemekle görevliyiz çünkü biz iyi insanlarız. Kendimizi, halkımızı, insanlarımızı düzeltmeden Kudüs'ü kurtarmak mümkün olmuyor. İşte halimiz ortada, ailelerimize sahip çıkamıyoruz. Boşanmalar arttı, çocuklarda anne-baba sevgisi, saygısı kalmadı, anne-baba çocuklara merhamet etmiyor." diye konuştu.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Yıldırım, "Bu adamlar Türkiye'ye kadar gelmeyi hedeflemiyor mu? Peki bu uyku hali nedir bizde? Hani boykot? Bir de bize 'Yumuşak olmak lazım.' diyorlar. Neyin yumuşağı olacağız? Gazzeli çocuğun kolu, bacağı kopuyor. Hazır olun, sakın vazgeçmeyin. Toplumu tekrar meydanlara indirin. Zannetmeyin ki bu savaşı yenilgiyle bitireceğiz. Müjdeler olsun İsrail bitecek, hiç tereddüt etmeyin Allah'ın izniyle bitecek." sözlerine yer verdi.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

Uluslararası İlişkiler Beyazıt Meydanı Yerel Haberler İnsan Hakları Sivil Toplum Politika Türkiye İsrail Güncel Yaşam Polis Gazze İHH

İstanbul'da Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor

Pilotlar bulutlardan kaçmak için havada tur attı

 Sağanak, fırtına ve dolu dakikalar içinde etkili oldu, çatılar uçtu, minareler devrildi

Sağanak, fırtına ve dolu hayatı felç etti: Çatılar uçtu, minareler devrildi

 Çeçenistan'da benzin istasyonu infilak etti: Ölenler arasında çocuklar var

Benzin istasyonunda ülkeyi alarma geçiren patlama
İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı

İran, İsrail korkusuyla tüm cihazları yasakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fas Orta Afrika Cumhuriyeti maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Güney Kıbrıs Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Güney Kıbrıs Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gönül Dağı oyuncuları isimleri Belarus Kuzey İrlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sırbistan İsviçre maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sırbistan İsviçre maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 12 Ekim EXXEN spor canlı izle Polonya Portekiz maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Polonya Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İspanya Danimarka maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İspanya Danimarka maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dmitry Bivol vs Artur Beterbiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hırvatistan İskoçya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını 78. bölüm neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.