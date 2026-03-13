İHH, Şam'da Yetim Ailelere İftar Verdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Şam'da 400 yetim ailesine yönelik düzenlediği iftar programında çocuklara bayram harçlığı ve oyuncak dağıtarak yüzlerini güldürdü.

Başkent Şam'ın Hıteytit Türkmen köyünde gerçekleştirilen iftar programına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ile İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda Türkiye'den insani yardım kuruluşu yetkilisi katıldı.

İftar organizasyonunda İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri ile Büyükelçi Yılmaz yetim çocuklara bayram harçlığı ve oyuncak dağıtırken, program kapsamında düzenlenen oyun ve eğlence etkinlikleriyle yetim çocuklar ile ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte bayram öncesinde çocukların sevinç yaşaması amaçlandı.

Şam'ın büyükelçisi Nuh Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının ramazan ayı boyunca Suriye genelinde çeşitli yardım programları düzenlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Suriye halkını ramazanda yalnız bırakmama" talimatı doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarının sahada aktif çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, bu faaliyetlerden birinin de Şam civarında düzenlenen yetimler iftarı programı olduğunu söyledi.

Yılmaz, yetim çocuklara sahip çıkmanın önemine değinerek, "Bugün yetimlere sahip çıkmazsak onların nasıl kaybolabileceğini ve suç şebekelerinin eline düşebileceğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle hem geleceğe yatırım yapmak hem de toplumlarımızı korumak için yetimlerin yanında durmamız gerekiyor." dedi.

Program çerçevesinde çocuklar için eğlence etkinlikleri düzenlendiğini ifade eden Yılmaz, yaklaşan bayram dolayısıyla ailelere ve çocuklara bayram harçlıkları ile çeşitli hediyelerin verildiğini kaydetti.

Bu tür faaliyetlerin yalnızca insani destek sağlamakla kalmadığını vurgulayan Yılmaz, aynı zamanda Türkiye ile Suriye halkı arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

-"Yaklaşık 170 bin kişiye iftar verildi"

Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İHH Başkanı Bülent Yıldırım, ramazan ayında şu ana kadar yaklaşık 170 bin kişiye iftar verildiğini, ramazan sonuna kadar bu sayının 200 bini aşmasının hedeflendiğini söyledi.

Yıldırım, "Yaklaşık 170 bin kişiye iftar verildi. 25 bin gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, bunun yanı sıra 500 ton un ve ekmek dağıtıldı." dedi.

Vakfın dünyanın birçok bölgesinde yetimlere yönelik insani yardım çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Yıldırım, bunun yanında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıttıklarını, yetim aileleri için konut projeleri geliştirdiklerini ve meslek sahibi olmaları için mikrokredi destekleri sağladıklarını dile getirdi.

Yetimlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Yıldırım, "Yetimlerin sevincini birlikte yaşıyoruz. Yetimlerle ilgilenmek, Peygamber Efendimizin öğretilerinin yeryüzündeki yansımasını hissetmemize vesile oluyor." dedi.

-"Kardeşlik köprülerini yeniden inşa etmek için bu çalışmalar yapılıyor"

Her gün bin kişiye iftar verilen Halep'te düzenlenen bir diğer iftar programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ile Halep Vali Yardımcısı da katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde Mısır'da Gazzeli kardeşlerimizle beraber, bugün de burada güzel bir ramazan sofrası buluşması gerçekleştiriyoruz. Kardeşlik köprülerini yeniden inşa etmek için bu çalışmalar yapılıyor." dedi.

Büyükakın, organizasyonların yürütülmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öncelikle hem burada görevli devlet görevlilerimize hem de özellikle İHH'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çalışmalara verdiği önemi de vurgulayan Büyükakın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu coğrafyalarda yapılan çalışmalara büyük bir önem verdiğini, bize teşvik ettiğini özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Halep Vali Yardımcısı Hanura'dan Türkiye'ye Teşekkür

Halep Vali Yardımcısı Ali Hanura da, Suriye halkına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Hanura, "Türklerin Suriye devrim sürecinin ilk günlerinden itibaren geçen 14 yıl boyunca yaptıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Suriye halkının devletini inşa etmesine ve yaralarını sarmasına yardımcı olma yolunda yanımızda olmaya devam ediyorlar." dedi.

Türk hükümeti ve halkına geçmişteki çalışmalarından ve gelecekte emeklerden dolayı teşekkürlerini ileten Hanura, "İnşallah bu yolu birlikte sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.