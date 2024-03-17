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İHH Balkanlar'da 16 Bin İhtiyaç Sahibine Yardım Ulaştırdı

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İHH İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Balkanlar'da tespit edilen yaklaşık 16 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. İHH'nin ramazan çalışmaları kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan'ın yanı sıra Polonya ve Romanya'da tespit edilen ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırdığını ifade eden İHH mütevelli heyeti üyesi Osman Atalay, yapılan yardımları detaylarıyla açıkladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazan çalışmaları kapsamında Balkanlar'da tespit edilen yaklaşık 16 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Bosna Hersek'in Doboj şehrindeki ramazan çalışmalarına katılan İHH mütevelli heyeti üyesi Osman Atalay, yaptığı açıklamada, ülkedeki çalışmalarını 1992 yılından bu yana sürdürdüklerini söyledi.

Atalay, öncelik olarak ihtiyaç sahibi kişilerin tespit edildiğini belirterek, EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ile Doboj'da 250 aileye gıda paketi, 400 kişiye iftar ve 500 yetime de bayramlık elbise desteğinde bulunduklarını aktardı.

İHH'nin ramazan çalışmaları kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan'ın yanı sıra Polonya ve Romanya'da tespit edilen ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırdığını ifade eden Atalay, "3 bin 40 aileye gıda paketi dağıtımı, 640 kişiye iftar ikramı, 185 aileye fitre/zekat ve 650 yetim çocuğa bayramlık elbise alımını gerçekleştirdik." dedi.

İHH mütevelli heyeti üyesi Atalay, yardımlaşmanın önemini Boşnakların iyi bildiğini, 1992-1995'te yaşanan Bosna Hersek savaşında dünyanın birçok yerinden yardım alan ülkenin bugün, Merhamet Derneği ve EMMAUS aracılığıyla Bangladeş, Somali, Afganistan, Filistin ve Suriye gibi zor durumda olan toplumlara yardım götürdüğünü de ifade etti.

İHH ramazan çalışmaları kapsamında, Arnavutluk'a 320 gıda paketi, 100 kişilik iftar, 95 fitre-zekat, Bosna Hersek'e 250 gıda paketi, 400 kişilik iftar, 500 yetime bayramlık elbise, Kosova'ya 645 gıda paketi ve 80 fitre-zekat, Kuzey Makedonya'ya 800 gıda paketi, Karadağ'a 200 gıda paketi ve 150 yetime bayramlık elbise, Sırbistan'ın Sancak bölgesine 400 gıda paketi, Romanya'ya 225 gıda paketi ayrıca Polonya'ya 200 gıda paketi ve 140 kişiye iftar desteğinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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