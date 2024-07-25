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İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı

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İstanbul'da son dönemde sıkça yaşanan İETT otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy-Başakşehir hattında çalışan otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düşerken yolcular panikle dışarı fırladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da Arnavutköy- Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.

Otobüsün büyük bir şiddetle boşluğa düşmesi sonrasında içerideki onlarca yolcu panikle kendilerini dışarı attı.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yaşanan kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (4)

Ömer Can:

istanbulda arabalardaki can güvenliği Allaha kalmış

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adam olun:

o zaman işimiz zor...

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Ramzi:

Liyakatsız tanıdık üzerine belediye ye alınan şöförler

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Süleyman Demir:

BİRKAÇ AY EVVEL MİNÜBÜS İLE TOPKAPI YA GİDİYORDUK İETT OTOBÜSÜ TEHLİKELİ YANLIŞ BİRHAREKET YAPTI MİNÜBÜS ŞÖFÖRÜ BÜTÜN İŞ BİLMEZ LERİ ALDILAR SEÇİMDEN SONRA ARAÇ KULLANMAYI BİLMİYOR BUNLAR CAHİL DEDİ

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