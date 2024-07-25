İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
İstanbul'da son dönemde sıkça yaşanan İETT otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy-Başakşehir hattında çalışan otobüs yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düşerken yolcular panikle dışarı fırladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da Arnavutköy- Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü.
Otobüsün büyük bir şiddetle boşluğa düşmesi sonrasında içerideki onlarca yolcu panikle kendilerini dışarı attı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Yaşanan kazanın ardından vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.