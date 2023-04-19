İdris Şahin, Sadullah Ergin'in CHP Ankara Birinci Bölge'den Aday Gösterilmesine İlişkin: "Bu Sadece Bir Seçim İş Birliğidir.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP listelerinden Ankara birinci bölgeden aday gösterilmesi eleştirilere neden olan ve dün yapılan CHP Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılmayan Sadullah Ergin ile ilgili; “Sadullah Bey Teşkilat Başkanımız onun adına vekaleten kendi adıma asaleten geldim. Biz DEVA Partisi rozeti ve kimliği altında ve Genel Başkan Yardımcıları olarak CHP’nin listelerinden milletvekili adayıyız. Parlamento’ya girdiğimizde de DEVA’lı olduğumuz gerçeği devam edecek ve DEVA Partisi’nin Genel Başkan Yardımcıları olarak, milletvekilleri olarak yemin edeceğiz ve ant içeceğiz. Bu sadece bir seçim iş birliğidir. Bu seçim iş birliğinde dayanışma gösteren ve sıcacık yüreğini bize açan CHP’li değerli dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Haber: EMRE SERCAN İKE / Kamera: DURSUN ALKAYA

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, CHP listelerinden Ankara birinci bölgeden aday gösterilmesi eleştirilere neden olan ve dün yapılan CHP Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısına katılmayan Sadullah Ergin ile ilgili; "Sadullah Bey Teşkilat Başkanımız onun adına vekaleten kendi adıma asaleten geldim. Biz DEVA Partisi rozeti ve kimliği altında ve Genel Başkan Yardımcıları olarak CHP'nin listelerinden milletvekili adayıyız. Parlamento'ya girdiğimizde de DEVA'lı olduğumuz gerçeği devam edecek ve DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcıları olarak, milletvekilleri olarak yemin edeceğiz ve ant içeceğiz. Bu sadece bir seçim iş birliğidir. Bu seçim iş birliğinde dayanışma gösteren ve sıcacık yüreğini bize açan CHP'li değerli dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.

CHP Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısı dün Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Millet İttifakı seçim iş birliği kapsamında CHP Ankara birinci bölgeden milletvekili adayı gösterilmesi eleştirilere neden olan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin katılmadı.

Toplantıya CHP listelerinden Ankara ikinci bölgeden milletvekili adayı gösterilen Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin katıldı. Şahin, CHP aday tanıtım toplantısıyla aynı saatlerde partisinin İl Başkanları toplantısı olduğunu ve Ergin'in Teşkilat Başkanı olarak o toplantıda bulunduğunu ifade etti. Şahin, "Bizim İl Başkanları toplantımız Bilkent Otel'de devam ediyor. Sadullah bey Teşkilat Başkanımız onun adına vekaleten, kendi adıma asaleten geldim" dedi. Şahin şöyle konuştu:

"14 MAYIS AKŞAMINDA DA İNŞALLAH KAZANANIN MİLLET İTTİFAKI VE CUMHURBAŞKANI ADAYI SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU OLACAĞINI BİZE NET BİR ŞEKİLDE GÖSTERİYOR"

Öncelikle iş birliğinden, Türkiye'nin büyük fotoğrafında bir ve beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Salondaki coşkunun inşallah dışarıya da yansıyacak şekilde 14 Mayıs akşamında Millet İttifakı'nın zaferiyle taçlanmasını diliyoruz. Bu birliktelik ülkenin yarınlarının inşası adına son derece önemli bir birliktelik çünkü biz bu masaya otururken büyük resme odaklanarak oturmuştuk ve şunu dedik, 'Yarının Türkiye'sini çok daha özgür, adil ve müreffeh bir Türkiye olarak inşa edeceğiz.' Bunu tek başına yapma imkanımız yok. Bunu el birliğiyle farklı dünya görüşlerine mensup siyasi partilerin bir ve beraber olarak, ülkenin içinde bulunduğu enkazı ancak bu şekilde kaldırabileceğine inanmıştık. Çok şükür şu an itibariyle kamuoyu desteği ve halkın göstermiş olduğu teveccüh de bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Doğru bir yolda olduğumuzu, sağlam bir adım attığımızı ve 14 Mayıs akşamında da inşallah kazananın Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacağını bize net bir şekilde gösteriyor. Mutluyuz, yine diyorum birleşerek, dayanışarak büyüteceğiz. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır diyoruz. Bu sözün gereğini de yerine getirmek için bugün bu salondayız.

"BU SADECE BİR SEÇİM İŞ BİRLİĞİDİR"

Bizim İl Başkanları toplantımız Bilkent Otel'de devam ediyor. Sadullah bey Teşkilat Başkanımız onun adına vekaleten, kendi adıma asaleten geldim. Biz DEVA Partisi rozeti ve kimliği altında ve Genel Başkan Yardımcıları olarak CHP'nin listelerinden milletvekili adayıyız. Parlamentoya girdiğimizde de DEVA'lı olduğumuz gerçeği devam edecek ve DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcıları olarak, Milletvekilleri olarak yemin edeceğiz ve ant içeceğiz. Bu sadece bir seçim iş birliğidir. Bu seçim iş birliğinde dayanışma gösteren ve sıcacık yüreğini bize açan CHP'li değerli dostlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz.