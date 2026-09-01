Haberler

DEVA Partili Şahin: 'Adalet, bu millete en büyük borcumuzdur'

DEVA Partili Şahin: 'Adalet, bu millete en büyük borcumuzdur'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hakimin vicdanından başka hiçbir güce bakmadığı, Anayasa ve yargı kararlarının kişiye veya iklime göre değişmediği bir hukuk düzeni bu millete en büyük borcumuzdur" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hakimin vicdanından başka hiçbir güce bakmadığı, Anayasa ve yargı kararlarının kişiye veya iklime göre değişmediği bir hukuk düzeni bu millete en büyük borcumuzdur" dedi.

Şahin, 2026-2027 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni adli yılın zedelenen güvenin ve incinen vicdanların onarıldığı bir dönem olmasını diledi. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adliye koridorlarındaki her bir bekleyiş, aslında devletin vicdan sınavıdır. Çünkü adalet, kanun maddelerine sığmayacak kadar insan onuruna ve hayata dairdir. Hz. Mevlana adaleti 'Bir nimeti ait olduğu yere koymak' diye tarif eder. Bugün o adliye kapısından içeri giren hiçbir vatandaşımız devlete yük değildir. Kimseden lütuf istemez, merhamet dilenmez; tek bir şey ister; Ekmeği gibi, suyu gibi hakkı olan adaleti.

Hakimin vicdanından başka hiçbir güce bakmadığı, Anayasa ve yargı kararlarının kişiye veya iklime göre değişmediği bir hukuk düzeni bu millete en büyük borcumuzdur. Tutukluluğun bir cezalandırma aracına dönüşmediği, masumiyet karinesinin lekelenmediği gün bu topraklara asıl huzur gelecektir.

2026-2027 Adli Yılı'nın, zedelenen güvenin ve incinen vicdanların sarıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Öyle bir adli yıl yaşayalım ki vatandaşımız adliye binalarına baktığında sadece soğuk duvarlar görmesin. 'Kimsem yoksa bile arkamda kapı gibi adalet var' diyebileceği o sarsılmaz güvenceyi hissetsin. Yeni adli yılın yargı teşkilatımıza, hukuk camiamıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin mahkemeye sevk edildi

Süleymancılar soruşturmasında, eski içişleri bakanı hakim karşısında
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal

Tırın altında yakalanmıştı! Savunması en az olay kadar skandal
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye Navtex yayımladı, Yunanistan'dan yanıt geldi

Türkiye'nin adımı çıldırttı, hemen yanıt verdiler