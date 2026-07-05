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Ayşem Sunal Savaşkurt, "Uluslararası Sara-Nora Prima Bale Yarışması"nda Türkiye'yi temsil edecek

Ayşem Sunal Savaşkurt, 'Uluslararası Sara-Nora Prima Bale Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, 6-11 Temmuz'da Bulgaristan'da düzenlenecek 4. Uluslararası Sara-Nora Prima Bale Yarışması'nda jüri üyesi olarak Türkiye'yi temsil edecek. Yarışmaya Ankara ve İstanbul konservatuvarlarından da katılımcılar yer alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, 6-11 Temmuz arasında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek "4. Uluslararası Sara-Nora Prima Bale Yarışması"nda jüri üyesi olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası bale dünyasının genç yeteneklerini bir araya getiren ve kısa sürede saygın bir konum edinen yarışmanın jürisi, alanında tanınmış sanatçı, eğitmen ve yöneticilerden oluşuyor.

Yarışma, yalnızca bir değerlendirme platformu olmanın ötesinde, genç dansçılar için uluslararası deneyim, sanatsal paylaşım ve mesleki gelişim imkanı sunan prestijli bir buluşma niteliği taşıyor.

Üçüncü kez bu önemli organizasyona katılan Savaşkurt'un yanı sıra yarışmada Ankara Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarından yarışmacılar da yer alacak.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy
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