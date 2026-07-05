Dünyanın gözü Ankara'da! Tarihi zirvede 4 kritik başlık ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı açıklamada, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenleneceğini duyurdu.

Duran, zirvenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

GÜNDEMDE SAVUNMA VE GÜVENLİK BAŞLIKLARI VAR

Açıklamaya göre zirvede, savunma yatırımlarının artırılmasına yönelik alınan kararlar kapsamında atılan adımlar ile NATO'nun caydırıcılık ve savunma alanındaki çalışmaları 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek.

Liderler ayrıca Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve güvenlik sınamalarını stratejik düzeyde ele alacak. Ukrayna'daki son durum ile NATO'nun güney kanadında yaşanan son gelişmeler de zirvenin önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

LİDERLER İÇİN RESEPSİYON VE AKŞAM YEMEĞİ

Burhanettin Duran, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuk devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği vereceğini açıkladı.

KUZEY ATLANTİK KONSEYİ TOPLANACAK

Zirvenin ikinci günü olan 8 Temmuz'da ise Kuzey Atlantik Konseyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde müttefik devlet ve hükümet başkanları düzeyinde toplanacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve marjında katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com