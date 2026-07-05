İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren "Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul" otelinin satış sürecini başlattığını KAP'a bildirdi.

141 oda ve 440 yatak kapasitesine sahip, turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak hizmet veren 26 katlı otelin satışına ilişkin karar, KAP üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

DEĞERİ 1,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Şirket tarafından paylaşılan gayrimenkul ekspertiz raporuna göre, otelin KDV hariç pazar değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira olarak belirlendi.

KDV dahil toplam değer ise 1 milyar 939 milyon 140 bin liraya ulaştı.

KİRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Satış sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla, otelin mevcut işletmecisi Pantur Otelcilik ile imzalanan kira sözleşmesinin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

İŞLETMECİYE 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE

Yeni alıcıya eksiksiz teslimatın sağlanabilmesi amacıyla mevcut işletmeci firmaya binayı tamamen tahliye etmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verildi.

KAP'a yapılan açıklamayla birlikte, İstanbul'un önemli konaklama tesislerinden biri olan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul'un satış süreci resmen başlamış oldu.