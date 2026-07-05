İstanbul'un dev oteli rekor bedelle satışa çıktı
Avrupakent GYO, İstanbul Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu üzerinde bulunan 26 katlı Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul otelini satışa çıkardığını KAP'a bildirdi. 141 oda ve 440 yatak kapasiteli otelin KDV dahil değerinin 1 milyar 939 milyon 140 bin lira olduğu açıklanırken, satış sürecinin tamamlanabilmesi için mevcut işletmeciyle kira sözleşmesi feshedildi ve binanın 31 Ağustos 2026'ya kadar tahliye edilmesi için süre tanındı.
- Avrupakent GYO, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul otelinin satış sürecini başlattı.
- Otel, 141 oda ve 440 yatak kapasiteli, 26 katlı turizm amaçlı apart konaklama tesisi.
- Otel, KDV dahil 1 milyar 939 milyon 140 bin lira değerinde.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), İstanbul Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren "Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul" otelinin satış sürecini başlattığını KAP'a bildirdi.
141 oda ve 440 yatak kapasitesine sahip, turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak hizmet veren 26 katlı otelin satışına ilişkin karar, KAP üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
DEĞERİ 1,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Şirket tarafından paylaşılan gayrimenkul ekspertiz raporuna göre, otelin KDV hariç pazar değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira olarak belirlendi.
KDV dahil toplam değer ise 1 milyar 939 milyon 140 bin liraya ulaştı.
KİRA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Satış sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla, otelin mevcut işletmecisi Pantur Otelcilik ile imzalanan kira sözleşmesinin 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.
İŞLETMECİYE 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE
Yeni alıcıya eksiksiz teslimatın sağlanabilmesi amacıyla mevcut işletmeci firmaya binayı tamamen tahliye etmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre verildi.
KAP'a yapılan açıklamayla birlikte, İstanbul'un önemli konaklama tesislerinden biri olan Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul'un satış süreci resmen başlamış oldu.