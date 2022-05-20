İdlib'den acı haber! Duşta kalp krizi geçiren Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener şehit oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İdlib'den acı haber! Duşta kalp krizi geçiren Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, akşam saatlerinde duş aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgüvener, şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 21 yaşında olan Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Özgüvener'in şehit olduğu haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.

İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti

VEFATINDAN 3 SAAT ÖNCE BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi. Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.

İdlib'de kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kalp Krizi, Ankara, İdlib, TSK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title