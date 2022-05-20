İdlib'den acı haber! Duşta kalp krizi geçiren Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener şehit oldu - Haberler

İdlib'den acı haber! Duşta kalp krizi geçiren Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener şehit oldu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, akşam saatlerinde duş aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgüvener, şehit oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 1 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan Atalay Özgüvener, ilk görev yeri olan İdlib'de dün akşam saatlerinde duş aldığı sırada rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 21 yaşında olan Özgüvener, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Özgüvener'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Özgüvener'in şehit olduğu haberi, Ankara'da yaşayan baba ocağına ulaştı. Evin önünde Altındağ Belediyesi'nce taziye çadırı kuruldu. Baba Özer Özgüvener, taziyeleri kabul etti.
VEFATINDAN 3 SAAT ÖNCE BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Özer Özgüvener'in, oğlu Atalay ile vefatından yaklaşık 3 saat önce görüntülü konuştuğu ve oğlunun yakın zamanda izne geleceğini söylediği öğrenildi. Atalay Özgüvener'in cenazesi yarın Ankara'da toprağa verilecek.
Demirören Haber Ajansı / Güncel