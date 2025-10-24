İdil'de Genç Şüpheli, Babasını Vurarak Öldürdü

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde babası Mehmet Şerif Önen'i (40) silahla vurup öldürdüğü öne sürülen İ.Ö. (14), Mardin'in Midyat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Topraklı köyünde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ö., henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Şerif Önen'i evde yatağında tabancayla vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Önen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Şerif Önen'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olay sonrası kaçan İ.Ö.'nün Mardin'in Midyat ilçesinde olduğu belirlendi. İ.Ö., Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.