İçişleri: İBB'de istihdam edilenler arasında terör soruşturmasında mahkumiyet almışlar da var

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen müfettiş incelemesi ile ilgili, "İstihdam edilen kişiler arasında Emniyet birimlerimizce 'suç veya istihbarat kaydı' bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur. Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, 'Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları' sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, televizyon programındaki Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiası ile ilgili bakanlık tarafından 3 aydır soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma nedeniyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen noktada müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildiği ve soruşturmanın boş çıktığı, halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı beyanlarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durum söz konu olmadığı kaydedilerek, "Çünkü yapılan incelemenin çalışanların tamamıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın esası bu dönemde işe alınanlardan adli sicil kaydı ile emniyet birimlerinde arşiv kaydı bulunanların belirlenmesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmemiş olan hukuki sürecin işletilmesidir. Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde halen 80 müfettişin çalışmakta olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. 5 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettiş görev yapmaktadır. Bunlardan 8'i personel, ihale işlerinin özel teftişinde görevlidir. Diğer müfettişlerin tamamı şikayetler üzerine araştırma ve ön inceleme yürütmektedirler. Araştırma ve ön inceleme gibi görevlerin tamamen Teftiş Kurulunun inisiyatifi dışında şikayet ve ihbar mekanizması üzerine başlayan bir süreç olduğu izahtan varestedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın müfettişler tarafından halen çalışma yürütülen bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığı da aşikardır" denildi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel