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15 Temmuz'un 10. yılında 81 ilde anma etkinlikleri

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı da Türkiye genelinde toplam 100 program gerçekleştirecek.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı da Türkiye genelinde toplam 100 program gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı'nca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında, 81 il Valiliğinde anma programları düzenlenecek.

81 ilde düzenlenecek etkinlerde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı'nca Türkiye genelinde toplam 100 program gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz programı kapsamında ilk olarak Karşıyaka Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret edecek, ardından Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleri ve gazilerle düzenlenecek özel yemekte bir araya gelecek.

Bakan Çiftçi, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle TBMM Tören Salonu'nda ve Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları'na katılacak.

Kaynak: ANKA
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