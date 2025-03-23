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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 89 şüpheliden 48'i tutuklanırken, 41'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında ise savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İMAMOĞLU KARARI

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

"İDDİALARI REDDEDİYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakimlikteki ifadesinde, 86 milyon insanın varlığını arkasında hissettiğini, 86 milyon insanı birbirinden ayırt etmeden, kimliğine, inancına bakmadan bu ülkenin asli bir vatandaşı olduklarını hissedecekleri bir geleceği hep birlikte başaracaklarını ve bütün iddiaları reddettiğini söylediği öğrenildi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

3 MİNİBÜSLE SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜLER

'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 48 şüpheliyi taşıyan 3 minibüs, İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkış yaptıktan sonra Silivri Cezaevi'ne ulaştı.

İMAMOĞLU'NDAN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karar sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İmamoğlu'nun X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı; Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı

"BU KARA LEKEYİ EL BİRLİĞİYLE SÖKÜP ATACAĞIZ"

Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır.

"DİMDİK AYAKTAYIM, ASLA EĞİLMEYECEĞİM"

86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (41)

Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

mevzu vatansa hepimiz ölelim. mevzu koltuksa hepiniz ölünnn

Yorum Beğen437
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıLeman A.:

yuh yani, resmen çökme politikası uygulanıyor sindirme ve aynı balyoz davalarındaki gibi yok etme sonra özür dilemekle kapanır belki iş işten geçtikten sonra tüm gözleri İstanbul’da olduğu için yapmadıkları hilebazlık kalmadı

Yorum Beğen213
Yorum Beğenme157
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Haber YorumlarıYalçın sen:

göt korkusu adama herşeyi yaptırır...

Yorum Beğen186
Yorum Beğenme89
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Haber YorumlarıFirat Tas:

İstediğiniz kararı alın bu sizi yok olmaktan kurtaramayacak haramiler

Yorum Beğen157
Yorum Beğenme104
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

EKOYA PANCARIDA TURPUDA TANITILDI ŞİMDİ KOĞUŞUNDA TURPLARA BAKIP MAHKEME GÜNÜNE KADAR TURPLARLA SELOYLA BİRLİKTE TOMBALA OYNAYIP VAKİT GEÇİRİRLER

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hah iste yapmak istedikelri tamda buydu ve yaptilar

Yorum Beğen126
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıZinnur Arnasli:

Cemaat ve tarikatler İstanbul Belediyesi boşa düştü saldırın yiyin bir şey bırakmayın

Yorum Beğen103
Yorum Beğenme66
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Haber YorumlarıAli Demir :

Sokaklara

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme97
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Haber Yorumlarıhep yek:

Hıhhh birileri istediğini yaptı hadi devam satmaya satamadığınız yerler var daha

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıHakan Karakılıç:

İyide kac sene yedi cezası kac sene onu söyleyin

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme16
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