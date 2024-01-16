İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabildiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin- Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.