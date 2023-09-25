Kırmızı ve gri kategorilerde aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Şırnak ve Diyarbakır'da 1'i kırmızı, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Teröristlerin 9 güvenlik görevlimizin şehit edilmesi, 21 güvenlik görevlimizin yaralanması olaylarına katıldıkları tespit edildi." dedi.

BİRİ SAĞ OLARAK YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Şırnak İli Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımı ile icra edilen Şehit Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu kapsamında Bakanlığımızca Terörden Arananlar Kırmızı Kategori'de aranma kaydı bulunan Sözde BOTAN Sorumlusu ve aynı zamanda GABAR Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet yürüten Ercan Serhat (K) Reis GÜLTÜRAN adlı terörist çıkan çatışmada silahı ile birlikte SAĞ OLARAK yakalanmıştır. Teröristin Şırnak ilinde 2016-2022 yılları arasında, (7) güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve (20) güvenlik görevlisinin yaralandığı (7) eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ŞEHİT ETMİŞ

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; #Diyarbakır #Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Agit Berxwedan (K) Habib KARAKOÇ etkisiz hale getirildi. Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Diyarbakır ve Muş illerinde 2012-2022 yılları arasında, (2) güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve (1) güvenlik görevlisinin yaralandığı (6) eyleme katıldığı tespit edildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum."