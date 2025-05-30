İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi
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İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Parada Sahtecilik" suçuna yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonda yabancı uyruklu 5 şüphelinin de yakalandığını söyledi.

Türkiye'de son dönemde birbirinden kritik operasyonlara imza atılırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın parada sahtecilik suçuna yönelik tarihi operasyonunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA TARİHİ OPERASYONU AKTARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; " İstanbul'da 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

"PARALARI PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYORLARDI"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

MATBAA DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyon sonucu; çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi.

"OPERASYONLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Parada Sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMesutd:

atın köy sandığına. dolar almayın yalanı başladı yine iç işleri dış işleri hazine mazine merkez bankası reis hepsi dolar almamaları için halkı korkutuyor. halk yer mi bu numaraları bekleyin ve gorun

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

mesutd.. bu kafayla iyi yaşıyorsun dostum. Allah ailene sabır versin

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

zengin çok zengindir. fakirin parası olmadıgı için hergün çalışmakdan ne olup bittiğini bilemiyor Makas Açğı büyükdür

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Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

utanmazlara bak

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDemir Acer:

arnavut nijerya iran baglantili olabilir

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
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