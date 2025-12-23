İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin, INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Gürcistan da bu işbirliğimizin en verimli seyrettiği dost ülkelerdendir. Nitekim, kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra ise Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleşmiştir. Bu sayılar, Gürcistan'la olan stratejik ortaklığımızın, suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir." dedi.

Bakan Yerlikaya'nın Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Yerlikaya, komşu ülkeler başta olmak üzere tüm ülkelerle güvenlik işbirliğini güçlendirmek, Türkiye'nin ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile bir araya gelerek verimli istişarelerde bulunduklarını kaydeden Yerlikaya, iki ülke cumhurbaşkanının bölgenin huzur ve güvenliği için ortaya koydukları vizyon ve kararlılıkları doğrultusunda İçişleri Bakanlıkları arasında geliştirilebilecek işbirliği alanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını aktardı.

Yerlikaya, komşu olmanın ötesinde, derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olunan stratejik ortakları Gürcistan'la ilişkilere büyük bir önem verdiklerini belirterek, Gürcistan İçişleri Bakanlığının da tüm Gürcistan makamları gibi Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında aynı iradeyi ve samimi duruşu sergilediğini dile getirdi.

Geladze'nin mayıs ayında göreve başlamasından bu yana iki dost ülkeye yaraşır bir şekilde işbirliğine açık tutumuyla ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bilhassa geçtiğimiz ay askeri kargo uçağımızın Gürcistan topraklarında yaşadığı elim kazanın ardından sayın Bakan, kaza mahalline arama kurtarma ekiplerini süratle sevk etmiştir. Ayrıca kendisi, bizzat orada bulunarak süreci yönetmiş ve eş zamanlı olarak bizleri bilgilendirmiştir. Sayın Geladze ve tüm Gürcistan makamlarına da bu zor zamanda gösterdikleri samimi ve dostane yaklaşım için tekrardan şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

"Sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız"

Bakan Yerlikaya, eylülde Tiflis'e gerçekleştirdikleri ziyarette ve bugün yapılan toplantılarda, iki ülkenin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suçluyla mücadelenin ana gündem maddesi olduğunun altını çizdi.

Sınır aşan suçlarla mücadelenin ancak sınır aşan bir işbirliği iradesiyle nihai sonuca ulaşabileceğini belirten Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda bütçe görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye, INTERPOL, EUROPOL ve dost ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan da bu işbirliğimizin en verimli seyrettiği dost ülkelerdendir. Nitekim, kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Tiflis ziyaretimden sonra ise Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi gerçekleşmiştir. Bu sayılar, Gürcistan'la olan stratejik ortaklığımızın, suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl alan bırakmadıysak, sınırı aşan suçlulara da asla nefes aldırmayacağız. Er ya da geç tıpkı diğer suçlularda olduğu gibi hepsini yakalayıp, adalete teslim edeceğiz."

Yerlikaya, Gürcistanlı mevkidaşı Geladze ile suçla mücadelede ve suçluların iadesi noktasında ortak iradelerini daha da güçlendirerek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Mevcut işbirliği, halklarımızın ve ülkelerimizin güvenliğini sağlamaktadır"

Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ise Bakan Yerlikaya'yla yaptıkları görüşmede, Gürcistan ile Türkiye arasında mevcut stratejik ortaklık konularını değerlendirerek, emniyet alanında işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda karar aldıklarını aktardı.

Gürcistan ile Türkiye arasında derin kültürel ve tarihi bağların olduğunu dile getiren Geladze, "Değerli komşumuzla karşılıklı saygıya dayalı dostane ilişkilere büyük önem veriyoruz. İçişleri Bakanlıkları arasındaki mevcut işbirliği, halklarımızın ve ülkelerimizin güvenliğini sağlamaktadır." dedi.

Geladze, geçen ay Türk askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında yaşadığı kaza nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunarak, kazayı haber alır almaz olay yerine gidip arama kurtarma çalışmalarını bizzat yönettiğini anlattı.

İki ülke İçişleri Bakanlıklarının yıllardır işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Geladze, buna büyük önem verdiklerini ve işbirliği alanlarının genişletilmesini arzu ettiklerini vurguladı.

Geladze, emniyet makamları arasındaki işbirliği ve ilişkileri artırdıklarını belirterek, "Bu konuda polis ataşelerinin rolünü vurgulamak istiyorum. Ataşelerimiz, iki ülke emniyet makamları arasında etkin işbirliğini sağlamaktadır. Bizim her alanda örnek işbirliğimiz var. Özellikle yasa dışı göç, sınır ihlali, organize suçlarla mücadele alanlarında. Önümüzdeki dönemde ortak gayretlerimizle amaçlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu konuda inancım tamdır." ifadelerini kullandı.