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İçişleri Bakanı: 'Kuyu-17' Operasyonunda 15 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kuyu-17' operasyonunda, elebaşı Ahmet Kurt'un da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda delil ele geçirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 4 ildeki 'Kuyu-17' operasyonlarında, içerisinde elebaşı Ahmet Kurt'un da yer aldığı 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana merkezli İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa'da 'Kuyu-17' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarını örgütlü olarak işledikleri, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında örgüt elebaşı Ahmet Kurt da yer aldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda av tüfeği, alacak verecek defteri, satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren kamu görevlileri ile jandarmaları tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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