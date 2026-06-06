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İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da fahri hemşehrilik berat töreninde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da fahri hemşehrilik berat töreninde konuştu Açıklaması
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da düzenlenen fahri hemşehrilik berat töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 200 yılın en güçlü dönemini yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı liderliğinde ülkenin küresel güce dönüşeceğine inancını ifade etti. Ayrıca Çorum'daki sahipsiz hayvan çalışmaları, deprem yardımları ve uyuşturucuyla mücadele konularına değindi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, " Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır." dedi.

Çiftçi, Çorum Belediyesince belediye konferans salonunda düzenlenen fahri hemşehrilik berat töreninde yaptığı konuşmada, Çorum açısından önem verdiği çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Çorum'da 2022'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliğini kurduklarını belirten Çiftçi, Türkiye'de birçok ilde henüz hazırlık yokken Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi, ilçe belediyeleri ve iki belde belediyesi ile bir araya gelerek sahipsiz hayvanları toplayıp kısırlaştırma çalışmalarına en erken başlayan illerden olduklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta 2023 yılındaki depremlerin ardından Afşin ilçesiyle kardeş kent olduklarını dile getiren Çiftçi, "Valiliğimizin, Özel İdarenin, belediyelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve Çorumluların yardımları yağmur gibi yağdırmaları neticesinde orada afetin yaralarını sardık. Afşin Belediyesi bir caddeye 'Çorum' ismini verdi. Çorum Belediye Başkanımızla bana fahri hemşehrilik beratı takdim ettiler. Bu, tamamen Çorumluların hayırseverliği sayesinde oldu." diye konuştu.

Valilik görevinin yaklaşık 4 ay önce sona erdiğini hatırlatan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine getirildim ancak Çorum benim ilk göz ağrım, burayı iki valilik olarak kabul ettiğim için her fırsatta gelip sizlerle gönül bağımızı tazelemek istiyorum. Çorum'un bütün ilçelerini tarayıp hükümet konakları ile ilgili eksikliklerin giderilmesi talimatını verdim. Aynı çalışmayı emniyet ve jandarma binaları için de yapacağız. Çorumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla emniyet personeli sayımızı da artıracağız. Uyuşturucuyla mücadele konusunda hem Çorum'da hem Türkiye'de kararlıyız, gençlerimizi zehir tacirlerinin insafına bırakmayacağız."

Çiftçi, "Türkiye, son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketimizin daha da güçlenip bölgesel güçten küresel güce dönüşeceğine inancım tamdır. Gece gündüz demeden mazlum coğrafyaların da yükünü taşıdığına bizzat şahit oluyorum." ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çiftçi'ye Çorum'un fahri hemşehrilik beratını takdim etti.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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