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İçişleri Bakanı Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye geldi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Ercan Havalimanı'nda karşılanan Bakan Çiftçi, yarın KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan tarafından kabul edilecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyeti, Ercan Havalimanı'nda KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer karşıladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin KKTC temasları kapsamında yarın, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından ayrı ayrı kabul edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
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