Alihan Kuriş Operasyonu: 33 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Alihan Kuriş suç örgütü"ne yönelik operasyonun, örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik yürütüldüğünü belirterek, "Epeydir üzerinde çalışılan bir operasyondu. Bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NTV'nin canlı yayın konuğu oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Alihan Kuriş" operasyonuna ilişkin şunları söyledi:

"Sabah bir Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda oldu bu. Henüz sıcak bir gelişme. 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından dolayı bugün Ankara'da, Sakarya'da, Antalya'da eş zamanlı olarak bir operasyon gerçekleştirdi güvenlik güçlerimiz ve bunların neticesinde içlerinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alındı şu anda. Üç tane şahıs yurt dışında. 10 tane şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor.

"EPEYDİR ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR OPERASYONDU"

Dün akşam Adalet Bakanımızla bu konuyu görüştük, değerlendirdik ve bu sabah da operasyon için düğmeye basılmış oldu. Alihan Kuriş, 2016 yılında bu örgütün başına geçti, daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetleri daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu anda biz biliyoruz Avrupa'da, Avrupa'nın Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman da 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu. Büyük bir genel merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde, inşaat tamamlandığında faaliyetlerin tamamının oraya da kaydırılacağını, artık faaliyetlerin orada yürütüleceğini de değerlendiriyoruz. Dolayısıyla örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışılan bir operasyondu. Bugün de gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde tabii operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YASASIYLA BERABER ÜLKEMİZ BU PRANGADAN KURTULMUŞ OLACAK"

Bakan Çiftçi, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair Kanun'un Kabulü"ne ilişkin de şunları söyledi:

"Son derece önemli bir konu Terörsüz Türkiye. Çünkü 50 yıldır Türkiye PKK terörüyle mücadele ediyor. Bu konuda epey bedeller de ödedi. Yapılan bir hesaplamaya göre biliyorsunuz 2,3 trilyon dolardan bahsediliyor. Türkiye'nin belki üretime, istihdama, refahına harcanması gereken, altyapısına harcanması gereken paralar terörle mücadele konusunda boşuna harcanmış oldu. Enerjisi boşuna akıtılmış oldu. İnşallah bu Terörsüz Türkiye yasasıyla beraber ülkemiz bu prangadan da kurtulmuş olacak. Böylece Türkiye başka bir seviyeye geçmiş olacak. Tabii bu sürece gelinmesinde işin bu aşamaya gelinmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük emekleri, gayretleri oldu. 2024 yılında Malazgirt'te yapmış olduğu konuşmada da iç cephenin tahkiminden bahsetmişti. Ardından, MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin de yine Meclis açılışında DEM'lilerin sıralarına gitmesi, onların ellerini sıkması ve daha sonra yapmış olduğu açıklamalar bu süreci hızlandırdı ve bugün bambaşka bir noktaya geldik.

"467 GİBİ REKOR BİR OYLA GEÇTİ"

Bu hafta başında da TBMM'den kanun çıktı ve 467 gibi rekor bir oyla da geçti. Bu konuda, biz bir konsensus olduğunu, mutabakat olduğunu da görüyoruz partiler arasında. Bu da ayrıca kıymetli bir şey. Tüm siyasi partilerin, yani tüm siyasi partiler demeyelim ama büyük bir kısmı buna da destek verdiler ve Türkiye şu anda çok önemli bir eşiğe geldi. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu sürecin takipçilerinden biriyiz. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş da işin Meclis ayağını çok güzel yönetti. 21 toplantı yaptılar. Bütün kesimleri dinlediler ve ortaya son derece güzel bir rapor da hazırladılar. TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a da bu sürece vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Devlet adamlığını göstermiş oldu. Meclis ayağını çok iyi yönetti ve partilerin de uzlaşısıyla beraber kanun Meclis'ten geçmiş oldu. Şimdi süreç bugüne kadar iyi geldi. Bundan sonra da iyi gitmesi için, sonuca ulaşması için İçişleri Bakanlığımıza da büyük görevler düşüyor. Çünkü şu anda iç ve dış konjonktür uygun. Türkiye'nin siyasi atmosferi gayet uygun bu noktada."

"MUTLAKA SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER OLACAK"

İçişleri Bakanı Çiftçi, bakanlıkta dün yapılan güvenlik zirvesinde ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Sürecin akamete uğramaması, başarıya ulaşması için de biz İçişleri Bakanlığı olarak, dün de Sayın Meclis Başkanımızın başkanlığında bir toplantı da yaptık kanunun geçmesiyle beraber. GAMER salonumuzda 81 il valimizin katılımıyla, il emniyet müdürlerimizle, il jandarma komutanlarımızla bir toplantı düzenledik. Bundan sonra yol haritası ne olmalı, valilerimize, kaymakamlarımıza, emniyet müdürlerimize, jandarmaya, yani sahada bize düşen görevler neler, bu süreci mutlaka sabote etmek isteyenler olacak, bundan sonra sürecin yine sağlıklı bir şekilde devam etmesi için almamız gereken tedbirlere yönelik olarak, Sayın TBMM Başkanımız kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Yani sürecin başından bugüne gelinceye kadar hangi aşamalardan geçtiğimizi detaylı bir şekilde anlattı, tecrübelerini paylaştı. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Biz bundan sonra bölgede de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da valilerimizle yönelik olarak yine kolluk güçlerimizle toplantı yapmaya devam edeceğiz. Bir araya geleceğiz. Yine atmamız gereken adımları onlarla kararlaştıracağız. Bakanlık olarak bu süreci dikkatle takip ediyoruz."

"2763 GÜVENLİK KONTROL NOKTALARINI KALDIRDIK"

Bakan Çiftçi, şu anda teröre yönelik çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, "Terörle ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış da değiliz. Örnek veriyorum mesela bu yıl içerisinde yasa çıkmadan önce eskiden Doğu ve Güneydoğu'ya gidenler bilirler, yolların kenarında yol arama noktaları vardı. Güvenlik kontrol noktaları. Hatta bazıları yüksek duvarlarla ayrılmıştı. Mesela onlardan 2763 tanesini kaldırdık biz. Faaliyetlerine son verdik. Çünkü artık terör bitme noktasına geldi. Bunlara ihtiyaç kalmadı. Onlar terör döneminin uygulamalarıydı. Terörlü Türkiye döneminin uygulamalarıydı. Mesela onları kaldırdık. Yine kolluk kuvvetlerimiz sahada, arama tarama faaliyetlerini devam ettiriyorlar, jandarmamız özellikle. Bunun neticesinde barınak, mağara, sığınak neyse tespit ettiklerimizi yine onları da imha ediyoruz. Onları da kaldırıyoruz. İkna çalışmalarımız devam ediyor terör örgütüne yönelik olarak. Dolayısıyla biz yine İçişleri Bakanlığı olarak bugüne gelinceye kadar lojistik destek veriyorduk. Bundan sonra sahada daha aktif olarak süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

"AMEDSPOAR-ERZURUMSPOR MAÇI'NA GENÇLİK VE SPOR BAKANIMIZLA BERBAER GİDECEĞİZ"

Sporu da barışın, kardeşliğin bir vasıtası olarak gördüklerini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sporun da buna aracılık yapmasını arzu ediyoruz. Bu noktada biz Gençlik ve Spor Bakanımızla iki defa toplantı yaptık. Valilerimizle yine emniyet müdürlerimizle jandarma komutanlarımızla, il Gençlik ve Spor müdürlerimizle, Bakanlığımızla iki defa toplantı tertipledik. Birisi Süper Lig maçlarının oynanacağı illerimizle ilgiliydi. İkincisi de tüm illerimizle ilgiliydi. Bu hafta malum yarın Süper Lig karşılaşmaları başlıyor. Pazar günü de Diyarbakır'da Amedspor'la Erzurumspor'un bir maçı var. Biz bu maçın da iyi yönetildiği takdirde diğer maçların da iyi yönetildiği takdirde terörsüz Türkiye amacına hizmet edeceğini değerlendiriyoruz. Onun için Gençlik ve Spor Bakanımızla karar aldık, ilk maça da beraber gidelim diye düşünüyoruz. Maçı beraber izleyeceğiz. Orada da birlik ve beraberlik mesajları vereceğiz. İnşallah iyi bir başlangıç olur."

Kaynak: ANKA