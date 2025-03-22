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İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara dahil 9 ilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda kişinin 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından birçok kentte protestolar başladı. Eylemler sonrası 9 ilde düğmeye basıldı.

343 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı! Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır! Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar."

İBB BİNASININ CAMLARINI KIRIP GİRDİLER

İBB'nin Saraçhane binasının önünde düzenlenen protestolarda kalabalık ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Kalabalık arasında bir grup taşkınlık çıkararak polise yanıcı ve patlayıcı madde attı. Polis eylemcileri biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi. Binanın önündeki güvenlik bariyerlerini aşarak kapıyı zorlayan gruptakiler, açılmaması üzerine kapı ve camları kırarak içeri girdi.

İstanbul ve Ankara dahil 9 ilde eylemlere katılan 343 şüpheli yakalandı

CAMLAR NAYLONLA KAPATILDI

Hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kırılan camlar geçici olarak naylon ile kapatılırken, camlardaki ayakkabı izleri dikkat çekti.

16 POLİS YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, protestolarda 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıTurgut Alperen:

Ne kadar garip, bir çok suçtan dolaylı göz altında bulunan birisi için sokaklar da ortalığı karıştır, yak yık ne iyi be. Ne kadar ayıp bir şey, kimseye göz açtırmayın bakanım teşekkürler.

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Yorum Beğenme174
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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

gün ola devran döne bu çapsız hükümet elbet gidecek kimse korkmasın ateş olsalar düştükleri yeri yakarlar.

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Yorum Beğenme183
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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

aferin size yakışan bu devam edin ki sonunuz cabuk gelsin

Yorum Beğen169
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Haber Yorumlarıali tartan:

Alın hepsini ne kadar sokağı karıştıran hain varsa hepsini alın

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Haber YorumlarıEnes:

Allah'ını severseniz şu militanları artık salmayin . Bunların ogrencilikle vatanla alakası yok aynısını gezide de yaptılar . Çoğunluğu dağdaki militanlar bir kısmı da kullanılan cahil öğrenci tayfası

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Haber YorumlarıMesut123:

Diktatorlerde ölüyor... Ve tarih kemiklerine küfür edenlerle dolu

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Yorum Beğenme79
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Haber Yorumlarımutluw can:

söyle bir açıklama olabilirdi. eylemlerde taskinlik yapan veya kamu malına zarar veren vs. şüpheli ne demek ? sakalı mu beğenmedin bıyığı mı ?

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Haber Yorumlarımasteng aston:

Yasli agaç sonu geldiginde devrilirken dali budagi cevreye zarar vererek devrilir...etrdgan devriliyor.geride biraktigi foncusu yandasi trolu kavimi basini sizinle cok eglenicez....

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Yorum Beğenme38
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Haber YorumlarıHAKAN AKAN:

Ali yerlikaya madem toplum huzurunu bozmaya, provakatif eylem yapmaya göz açtırmayacaksınız önce reisicumhuru ve sonra toptan hükümeti içeri alın çünkü hem vallahi hem bilahi sizin yüzünüzden ne huzur kaldı ne güven atın kendinizi içeri .

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıHakan Demir:

devam edin , bakalım nereye kadar olacak

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