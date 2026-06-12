Hafızlık İcazet Merasimi: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Dünyada sadece terör ve silah saldırıları yok, aileye, ahlaka, komşuluğa saldırı var. Uyuşturucu ve siber suçlar gibi farklı tehditlerle karşı karşıyayız. O yüzden hafızın sadece 'Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, daha ötesinde emaneti hıfzetmek, saklamak, kollamak, korumak olduğuna inanmak istiyoruz." dedi.

Turan, Şırnak'taki temasları kapsamında Cizre ilçesinde Kırmızı Medrese'de "Kültürel Mirasın İzinde Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Burada 20 öğrenciye icazet belgesi veren Turan, bu programın Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hayrat Vakfının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Turan, bunun çok kıymetli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Hafızlık çok özel bir nimet, herkese nasip olmaz. Hem gençlerimizi hem ailelerimizi hem de vesile olan hocalarımızı yürekten kutlamak istiyorum." diye konuştu.

Hafızlık eğitiminin önemine dikkati çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün hem hafızlıkla ilgili bir tören yapıyoruz hem de yeni hafızlarımıza tabiri caizse hocamız yetki veriyor. Bu buluşmamızın bir diğer özelliği de 500'den fazla okuldan binlerce öğrencinin katıldığı yarışmada Osmanlıcanın öğretildiği ve yarışıldığı, ayrıca hafızlığın bir yarışmaya konu olduğu bir sonucu değerlendiriyoruz. 10 gencimiz derece yaptı ancak bu yarışmanın kaybedeni yok. Kim katılmışsa, kim burada olmuşsa çok kıymetli bir iş yapmış diye düşünüyorum. Tek duamız var, Rabb'im sayılarını artırsın, duaları kabul etsin. Kırmızı Medrese'de, tarihin bize emaneti çok özel bir mekanda bu töreni yapıyoruz. 1300'lü yıllarda yapılmış, tarihiyle ilim, irfan yuvası olmuş, bölgenin tanıdığı, bildiği, kıymet verdiği bu binada tören yapmak çok farklı ve anlamlı. Çünkü toplumlar mimarisiyle yaşarlar. Cizre'mizde de Kırmızı Medrese hatırasıyla çok kıymetli."

"En büyük miras 'Terörsüz Türkiye'dir"

Bölgenin uzun yıllar "terör" ile anıldığına işaret eden Turan, bundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Turan, buraların tam bir ilim, irfan merkezi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' sürecinde daha ilk adımdayız, çok yolumuz var ama nihayete erdiğinde artık bu bölgelerin terörle değil, ilimle, irfanla, hikmetle ve başarıyla anılacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye huzur ortamını kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Artık bu ülkede şehit sayısı, gazi sayısı hesabı yapmak istemiyoruz. Milletimizin desteğiyle çok büyük bir adım atıldı. Gecenin bu saatinde Cizre'nin merkezinde büyük bir huzurla bu etkinliği yapıyoruz. Bundan daha büyük bir nimet olur mu? Bir öğrencimize bırakılacak en büyük miras huzurlu bir gelecektir, en büyük miras 'Terörsüz Türkiye'dir."

Hayrat Vakfının uzun yıllardır eğitim alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Turan, İçişleri Bakanlığının da sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde eğitim, sosyal destek ve afet yönetimi gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Turan, "'Terörsüz Türkiye'ye en çok, iddiası olanlar, huzurlu Türkiye'ye en çok beklentisi olanlar, gelecekle ilgili hedefi olanlar sahip çıkarlar." ifadesini kullandı.

Hafızlığın önemine işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Dünyada sadece terör ve silah saldırıları yok, aileye, ahlaka, komşuluğa saldırı var. Uyuşturucu ve siber suçlar gibi farklı tehditlerle karşı karşıyayız. O yüzden hafızın sadece 'Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek değil, daha ötesinde emaneti hıfzetmek, saklamak, kollamak, korumak olduğuna inanmak istiyoruz. Ailemizi, ahlakımızı, geleceğimizi güçlendirecek adımları hep beraber atmak istiyoruz. Farklı siyasi partilere oy veririz, farklı mezhebimiz, farklı anlayışımız vardır ama yeri geldiğinde aynı çorbaya kaşık sallayarak, aynı bayrağın altında, huzurla, eşit, hür vatandaşlar olarak yaşamaktan geri kalmayız. Bu bölgelerin terörle değil, ilimle alınması, bu bölgelerin kavgayla değil, çok daha kıymetli işlerle alınması hepimizin en büyük görevidir."

Şırnak Valisi Birol Ekici de icazet alan öğrencileri kutladı.

Kırmızı Medresenin bu yıl önemli programlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Ekici, şunları kaydetti:

"Burası hem dini hem de fenni ilimlerle örnek gösterilecek bir mekan haline geldi. Osmanlı Türkçesinde 7 bin öğrenci içerisinde ilk 10'da Türkiye çapında ilk 5'in ve 1'incinin bu mekandan çıkması göğsümüzü kabartmaktadır. Geçmişte ülke olarak kötü günler geçirmiş olabiliriz ama artık ilimle, fenle, sanatla, kültürle, ticaretle, üretimle anılmak istiyoruz. Günlük 81 bin litre olan petrol üretimimizi 100 binler seviyesine çıkarmak istiyoruz. Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 13 milyar dolar ihracat oldu. Ülkemiz bunu 30 milyar dolara çıkarmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte yeni 'Türkiye Yüzyılı'nı bu gençlerimiz yazacak. Ülkemiz, bölgesinde olduğu gibi dünyada da barışın, huzurun ve istikrarın kurucusu, güçlü bir ülke olmaya devam edecek."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da Kırmızı Medresenin tarihi hakkında bilgi verdi.

Programda, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi, Osmanlı Türkçesi yarışmasında dereceye giren 5 öğrenciye başarı belgesi verildi.

Öğrenciler ve hafızları yetiştiren eğitmenler umre ile ödüllendirildi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hafızlara ve öğrencilere Türk bayrağı işlemeli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Semazen gösterisinin de yer aldığı programa, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.