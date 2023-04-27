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İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun

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İzmir'de 4 bloklu Folkart sitesinde çıkan büyük yangına ilişkin ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" açıklamasında bulundu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği yangın, İzmir'in tüm noktalarından görüldü.

İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun

TATLISES: KOMŞULARIMA GEÇMİŞ OLSUN

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, alevlerin geceyi aydınlattığı yangına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.." dedi.

İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

İbrahim Tatlıses İzmir Güncel Haberler

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