İbrahim Tatlıses'ten İzmir'deki büyük yangın sonrası paylaşım: Komşularıma geçmiş olsun

İzmir'de 4 bloklu Folkart sitesinde çıkan büyük yangına ilişkin ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" açıklamasında bulundu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği yangın, İzmir'in tüm noktalarından görüldü.

TATLISES: KOMŞULARIMA GEÇMİŞ OLSUN

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, alevlerin geceyi aydınlattığı yangına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Tatlıses, Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin.." dedi.