İbn Haldun Üniversitesi Mezuniyet Töreni: Yeni Türkiye Yüzyılı Vurgusu

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) 7. Mezuniyet Töreni, üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, dünyanın sancılı bir dönemden geçtiğini ve Batı sonrası bir çağın ayak seslerinin duyulduğunu söyledi.

İHÜ'nün sosyal bilimlerde mükemmeliyet merkezi olmayı hedeflediğini vurgulayan Erdoğan, Batı sonrası çağı en erken yakalamaya çalışan bilim kurumlarından biri olarak rol aldıklarını kaydetti.

Bilal Erdoğan, "Tüm öğrencilerimizi Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak, üç dili de bilir şekilde mezun etmeyi hedefliyoruz. Buradan yetişen bilim insanlarının, mezunlarımızın sadece Batı'nın dogmaları ışığında düşünmesini istemiyoruz. Hem Batı'daki tüm bilimsel birikimden haberdar olmasını hem de kendi düşünce mirasımızın ışığında aydınlanmasını ve bu şekilde yeni bir gelecek tahayyülü oluşturmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sadece Batı'nın sunduğu bilimsel ve düşünsel paradigmaları değil, dünyadaki bütün düşünsel yaklaşımları bilmesini ve bunların ötesinde yeni bir paradigma inşa edebilecek düşünsel öz güven ve altyapıya sahip olmasını hedeflediklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nitelikli öğrenciler için bir cazibe merkezi olmak ve onlara Türkiye'nin bölgesinde ve dünyadaki merkezi rolüne dair farkındalık kazandırmak için uğraş veriyoruz. Bugün Türkiye, o alternatif paradigmayı dünyaya sunabilecek birikime sahip yegane ülke konumunda. Bütün öğrencilerimizin bunun farkında olduğunu görüyoruz. Bütün akademisyen kadromuzun bunun farkında olması için onları teşvik ediyoruz. İnanıyoruz ki üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz, Türkiye'nin bu yeni rolünü en iyi kavramış öğrenciler olarak mezun olacaklar."

Erdoğan, bu yaz Halep'te Arapça dil kampı yapacaklarını dile getirerek, "Komşu Suriye'nin hızla toparlanması için akademik olarak elimizden gelen her şeyi yapmak için tüm ekiplerimizle Suriye'ye, Şam'a, Halep'e gittik, ziyaretlerimizi, görüşmelerimizi yaptık. Şam'daki Süleymaniye Medresesi'ni de İstanbul'daki Süleymaniye Medresesi gibi yeniden ihya etmek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz." dedi.

"Yeni Türkiye Yüzyılı ve daha adil dünya sizlerin omuzlarında yükselecek"

Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan da üniversite kurucularına teşekkür ederek, "Ülkemize olan sorumluluk duygusuyla bir ülküye, geleceği parlak Türkiye tasavvuruna inandınız ve İbn Haldun Üniversitesini kurdunuz. Ülkemizin geleceği, ümmetin parlak yarınları ve daha adil bir dünya için sürekli gelişen bir vizyon inşa ettiniz." dedi.

Arkan, dünyanın yeni bir sürece girdiğini ve kaotik bir dönemden geçildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Dünyadaki mevcut sistem, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi artık işlevini görmüyor. Sorunlara çözüm üretmek ve adaleti tesis etmekten aciz. Ukrayna'da, Afrika ve Orta Doğu'da yaşananlar bunların örnekleri. Filistin'de 1947'de başlayan ve yıllardır devam eden katliamlar, 7 Ekim sonrası sistematik bir soykırıma dönüştü. İsrail, on binlerce masumu, çocuğu katletti. Şımarık İsrail bununla da yetinmedi. Hukuka aykırı olarak İran'ı bombaladı. Daha adil bir dünya için yeni bir küresel sistem şart. Bu yeni dünyada Türkiye'ye önemli sorumluluklar düşüyor."

Türkiye'nin ekonomisiyle, diplomasisiyle, savunma sanayisiyle, askeri gücüyle ve üniversiteleriyle çok kutuplu dünyanın yeni oyun kurucusu olacağını kaydeden Arkan, "Tüm bu alanlara ışık tutabilmek için sosyal bilimler üniversitesi olarak İbn Haldun Üniversitesine yani bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu ülkenin gönlünü ve aklını temsil eden şahsiyetler olarak gelecek tasavvuru ve çözümler sunmak bizim görevimiz. Sizler bu zorlu meydan okumaların yeni lider adaylarısınız. Yeni Türkiye Yüzyılı ve daha adil dünya sizlerin omuzlarında yükselecek." diye konuştu.

Törende, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ile TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da birer selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Arkan ile Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gündüz, törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hat tablosu hediye etti.

Törende, lisans, lisansüstü ve doktora olmak üzere 197 öğrenciye diplomaları verildi.