İbn Haldun Üniversitesi ile YETEV arasında iş birliği protokolü imzalandı

İBN Haldun Üniversitesi ile Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) iş birliğinde hayata geçirilmesi planlanan "Yeni Nesil İngilizce Öğretimi Ekosistemi: İnsan, Teknoloji ve Değer Odaklı YETEV Okulları Dil Modeliö projesinin lansmanı ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Başakşehir'de bulunan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Medya ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen törene, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi katıldı. Proje kapsamında; öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişiminin desteklenmesi ve velilerin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca uluslararası standartlarla uyumlu, bütüncül bir eğitim yaklaşımının hayata geçirilmesi amaçlanıyor. İş birliğiyle birlikte, eğitimde insan odaklı yaklaşımın teknolojiyle bütünleştirildiği örnek bir model ortaya konulması planlanıyor. İngilizce öğretimini yeniden yapılandırmayı hedefleyen proje, müfredat geliştirme çalışmalarının ötesine geçerek insan, teknoloji ve değer odaklı entegre bir eğitim ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Bu yönüyle projenin, klasik dil öğretimi yaklaşımlarının ötesine geçen yenilikçi bir perspektif sunacağı belirtildi.

'GÜÇLÜ EĞİTİMİN TEMSİLCİSİ OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

YETEV Okulları Genel Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Biz YETEV Vakfı olarak artık sadece bir akademik eğitim değil, sadece temel dini değerler de değil, onların üzerine bina edilmiş ama kanatları çok ahtapot kolları gibi her tarafa yayılmış güçlü bir eğitimin temsilcisi olmak için mücadele ediyoruz. Bu anlamda kıymetli Mütevelli Başkanımız Bilal Bey ve ekibi ve bizimle beraber her zaman her yerde, en son Dil Köyü'nde Bilal Bey'e arz ettiğimizde şunu söylemişti: 'Hocam, İbn Haldun bizim evimiz, biz onların eviyiz. Dolayısıyla aynı evde yaşayan bireyleriz, birbirimizden ne kadar yararlanabilirsek' söylemiyle bize ayrıca güç veriyor. Bu sadece bir dil meselesi değil aslında bir bakış açısı, bir felsefe diyelim. Dili de aynı zamanda hem insanı temel alan, değeri temel alan ve bütünleşik bir sistemde yeni bir dil modeli ortaya koyacağız. Aslında aynı zamanda bu Bakanlığımız tarafından şu an halihazırda işlevsel olarak kullanılan, uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de içine işlemiş bir sistem. Dili de biz şu an o Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içeriğinde böyle özdeşleştirip yeni bir sistem kuracağız. Dolayısıyla belki Türkiye'de bu anlamda bizim dini değerlerimizin, hassasiyetlerimizin de içine alındığı bir bu dil modelini belki Türkiye'deki birçok okullar, hatta Bakanlığımız model olarak alacaktır. Biz de bundan onur duyarız. Bunun temelini atmanın mutluluğunu ve onurunu yaşamış oluruz. Bu anlamda bizlere güç veren, ev sahipliği yapan, bize bu anlamda destek veren İbn Haldun Üniversitemize ve tabii ki kıymetli Rektörümüze, ekibine, Furkan Alpakoç hocama tekraren teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi.

'EN KRİTİK NOKTA DÖNGÜSELLİĞİ ETKİLİ BİR ŞEKİLDE İŞLETEBİLMEK'

YETEV'İ paydaş olarak gördüklerini belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Biz, sizi paydaş olarak görüyoruz, kardeş olarak görüyoruz. Bununla birlikte biz birbirimizi tamamlayıcı olarak görüyoruz. YETEV ile kardeş kurumumuz ama diğer paydaşlarımızla da aynı şekilde yol alıyoruz, devam ediyoruz. Orada gördüğümüz şu; tecrübe aktarımı olması bakımından altını çiziyorum. Yükseköğretimin ve eğitimin geldiği yerdeki en kritik olan şeylerden bir tanesi toplumla ve bireyle döngüselliği etkili bir şekilde işletebilmek. Sizin muhatap olduğunuz ilkokuldan liseye kadar. Dolayısıyla sizinle ilgili anahtar olan şey aileyle döngüselliği yakalamanız gerekiyor. Eğer onu yakalayamıyorsanız, zaten yakın çalıştığınızda çocukla aile arasındaki ilişkiyi görürsünüz. Dolayısıyla tamamlayıcı bir kurum olarak sizin orada olmanız gerekiyor. Bize geldiğimizde biz de böyle görüyoruz. Mesela biz ilk önce İletişim Fakültesi'nde 7+1 modeline geçtik. Daha sonra da yine eş zamanlı olarak İşletme ve Ekonomi'de uzun dönemli stajlar vardı. Şimdi yaklaşık 10 tane bölüm lisansın hepsini 7+1'e geçeceğiz. Neden? 7+1 şu; çocuğa yedi dönem teorik ders verdikten sonra bir dönem de hayatın içinde bulunması ve sizin oradan beslenmeniz gerekiyor. Aksi takdirde, yapay zekanın çok değişimi hızlandırdığı dönemde öğretmenler için en temel sorun ne? Değişimin hızına intibak edebilmek çok yorucu. ve burada yaş çok önemli bir faktör. Yaşınız artıyorsa intibak kapasiteniz azalıyor. Eğer yaşınız gençse daha intibak edebiliyorsunuz" dedi.

'MESELE, ÇATIŞMALARI ETKİLİ VE ÜRETKEN BİR ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK'

Arkan, "Biz muhtemelen, ileride nasıl olur bilmiyorum ama bir 30 sene kurumlarda ve ailenin içinde çatışmaların yaşandığı bir dünyada olacağız. Bu işin doğasında var. Dolayısıyla mesele, çatışmaları etkili ve üretken bir şekilde yönetebilmek. Hayatın gerçeğine, ailenin gerçeğine ve çocuğun gerçeğine dokunup onun üzerine gitmek gerekiyor. Gerçekten biz siz paydaş olarak önemsiyoruz. Sizle beraber çalışırken sizden aldığımız geri dönüşler bizim için son derece önemli. Bununla ilgili zaten yine mentör-öğretmenlik programında da, yüksek lisans programında da yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla biz böyle bakıyoruz, paydaşlık olarak bakıyoruz. ve işin başarılı kurulmasının belki en önemli sırrı bu. Bunun ötesinde çok daha iyi işler yapalım ve ülkemizin diğer okullarına da model olacak işleri hep beraber üretmiş olalım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı