İBB yöneticisine "terör örgütüne yardım" davasında 15 yıla kadar hapis talebi

Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (DİAYDER) terör örgütü PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Saltık'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapsi istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Saltık son savunmasında "Benim nezdim de İBB'nin yönetiminin yargılandığını düşünüyorum" dedi. Mahkeme, davaya ilişkin kararını haftaya cuma açıklayacağını bildirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savcı celse arasında hazırladığı mütalaayı dosyaya sundu. Mütalaada, DİAYDER'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan zincir marketlerde kullanılan 150 liralık yardım kartlarının örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt tarafından değer ailesi olarak ifade edilen ailelere teslim edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturma el konulan dijital materyal incelemesinde yardım talebinin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan talep edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Talep edilen yardım kartlarının toplu bir şekilde liste halinde dernek yetkililerine teslim edildiğini, bu kapsamda dernek başkanı Ekrem Baran ve yetkililerin sanık Saltık ile bir kez görüştüklerinin tape kayıtlarından ve sanık ifadelerinden anlaşıldığı anlatıldı. Sanığın yardım kartlarını DİAYDER üzerinden değer ailelerine teslim edilmesinde görevi kapsamında kastının bulunduğu belirtildi. Mütalaada, sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

SAVUNMASINI YAPTI

Mütalaa karşı savunmasını yapan Yavuz Saltık, "Bu şehrin yoksullarına, ezilmişlere yaptığım yardımlardan dolayı yargılanmak benim için şereftir. Biz mazlumun kimliğine mezhebine meşrebine bakmayız. Mazluma kimlik sorulmaz. Sosyal politikanın ruhu gereği olan işlere imza atmak dışında ne İBB'ye, ne devletime leke getirecek işlere imza atmadım atmayacağım da. Bu davada ben yargılanmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal politika hamlesine imza atanlar yargılanıyor. Beni buraya getiren zihniyetin siyaset olduğunu biliyorum. Burada İBB'nin Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri görülmemiş kapsayıcı sosyal politikası yargılanıyor. Burada ne karar verilirse verilsin içim rahat. Çünkü ben bu şehrin yoksuluna yardım etme dışında hiçbir şey yapmadım. Şayet yardım ettiğimiz kişiler hukuki olarak kriminal olarak bir şeye sahipse benden önce İBB'de görev yapmış herkesi buraya getirmek zorundasınız, rahmetli Kadir Topbaş da dahil olmak üzere. Hiçbir şey dünyanın en güzel duygusu olan yardım etme duygusunu elimizden alamaz. Daha önce de yardım almışlar, üstelik devletin bütçesinden yardım almışlar, market kartı da değil. Benim nezdim de İBB'nin yönetiminin yargılandığını düşünüyorum" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep ettiler.

KARAR 22 EYLÜL'E BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından müzakere arası verdi. Kısa bir süre sonra duruşma salonuna dönen mahkeme heyeti, dosyanın karar verilmek üzere inceleme alınmasına hükmetti. Duruşma bu nedenle 22 Eylül cuma gününe ertelendi. Duruşma çıkışında abasın mensupları tarafından görüntülenen Saltık, "Herkese teşekkür ediyorum. Haftaya cumaya karar duruşması olacak. Buraya kadar zahmet ediyorsunuz, her seferinde geliyorsunuz. Sağolun varolun. İnşaallah karar çıkacak. Müsaade ederseniz işime döneceğim. Bekleyen bir hizmet var, devletin işi aksamasın" dedi. Duruşmayı izleyen bir kişi de "Başkanım inşallah adalet yerini bulacak" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmüş oldukları faaliyetlerin deşifresi ve ortaya konulması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı hatırlatıldı. Davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. O dönem İBB Sosyal Hizmeler'de görevli Yavuz Saltık'ın sosyal yardımlara ilişkin başvuruların bireysel yapılması gerektiği ve yapılan sosyal inceleme araştırması sonucunda yardımın yapıldığını beyan etmesine rağmen DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın anlatımından ve yapılan dijital tespitler doğrultusunda liste halinde başvuru yapıldığının anlaşıldığı, bireysel başvurunun olmadığı belirtildi. İddianamede, şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin özel kast ile işlenip işlenmediği hususundaki takdirin mahkemenin takdirinde olduğu belirtilerek şüpheli Yavuz Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.