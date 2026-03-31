İBB soruşturmasında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in başdanışmanı ve bir belediye çalışanı adliyede

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in başdanışmanı C.O. ile belediye çalışanı B.K. adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan C.O. ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, dün gece saatlerinde Antalya'daki evlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler İstanbul'a getirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.