İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler Gülten ve Öbekçi'nin ifadelerine ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten ile İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçi'nin ifadelerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Ramazan Gülten, emniyetteki ifadesinde, Haziran 2024'ten bu yana İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olarak görev yaptığını, aynı zamanda İBB'nin encümen üyesi olduğunu, İBB'nin "ihaleyi gerçekleştiren" sıfatıyla yaptığı ihalelere encümen üyesi olarak katıldığını söyledi.

İBB iştiraklerinden Kültür ve Medya AŞ tarafından bazı özel şirketlere verilen bilboard, reklam ve pano ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak, kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin Gülten, 2021 ve 2023 yıllarında encümen üyesi olmadığını, Kültür AŞ ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, bu konularla ilgili sorumluluğu olmadığını savundu.

"Ruhsat karşılığında kreş istendi" iddiası soruldu

Gülten'e soruşturmanın gizli tanıklarından Ladin'in ifadesi okundu.

Ladin'in ifadesinde şunlar yer aldı:

"İmar Daire'de İmar Memurluğu Siluet Şefliği olarak bilinen bir birim vardır. Bu birim kapsamında belirli niteliklere haiz binaların ruhsat alması mümkün değildir. Bu komisyon 2020 yılında kuruldu. Komisyonun yetkisi kapsamında kalan binalar için vatandaş başvuru yaptığında kurum kendilerinden çeşitli taleplerde bulunur. Birincisi kreş yapımını üstlenmeleri, ikincisi binlerce adet market kartı, üçüncüsü ise nakit para talebidir. Bu talepleri karşılamayan kişilerin dosyası bekletilir. Siluet Şefliği Birimi, başvurularda görüş niteliğinde rapor hazırlar. Bu raporu Mimari Estetik Komisyonuna sunar. Genelde başvuru yapan vatandaşlar BİMTAŞ'a yönlendirilir ve burada binanın kataloğunun yaptırılması istenir. Ancak BİMTAŞ bu katalogları olması gerekenin çok üzerinde fahiş fiyatlarla yapmaktadır. Katalog adı altında BİMTAŞ'a kaynak yaratılmaktadır. Kataloğu BİMTAŞ'a yaptırmayanlar bekletilmekte ya da aleyhine karar verilmektedir. Vatandaş başvuru yaptıktan sonra personele olumsuz rapor hazırlanması yönünde baskı yapılmaktadır. Olumsuz rapor düzenlenince onaya sunulmadan evvel ilgilisi belediyeye çağırılır, kendisiyle imar müdürü görüşme yapar. Görüşmeleri kendi odalarında gerçekleştirirler.

... Bahsettiğim üç talepten birisi kabul edilirse proje komisyona iletilip onaylanıyor. Para miktarı ya da talebin türü işin ve firmaların büyüklüğüne göre belirleniyor. İlgilisi talebi kabul etmezse dosyası yıllarca bekletiliyor. Başvuru yapıldıktan sonra projenin İmar Mevzuatına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır. Rapora bağlanan bu husus estetik kurula gönderilir. Ancak yukarıda belirttiğim gibi ilgilisiyle anlaşma halinde rapor kurula intikal eder. Estetik Kurulu da nihai kararı verir ancak kurulun neye göre karar verdiği belli değildir. Keyfi bir şekilde karar vermektedir. İmara aykırılıklar bulunmasına rağmen Estetik Kurulunun onay verdiği birçok bina bulunmaktadır. Ramazan Gülten ile Gürkan Akgün'ün istediği gibi rakamlar çıkmaktadır."

Bu iddiaların gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu savunan Gülten, komisyona girecek dosyaların ilgilileri tarafından hazırlanarak İBB'ye teslim edildiğini belirterek, "Gizli tanığın ileri sürdüğü gibi her istediğim kararın verildiği şeklindeki temelsiz iddia gerçek dışıdır. Bu komisyonun oluşturulmasında benim hiçbir yetkim bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçi'nin ifadesi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçi de ifadesinde, İBB'de Eylül 2020'den bu görevde bulunduğunu söyledi.

Öbekçi, her ihale için farklı bir ihale komisyonu kurulduğunu, bu komisyonda ihale işlemlerinin yürütüldüğünü ve karar alındığını, bu sürecin içinde bulunmadığını öne sürdü.

Kendisiyle aynı soruşturma kapsamında şüpheli konumunda bulunan kişilerin fotoğrafları gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan Öbekçi, bazı şüphelileri görevi ve işi dolayısıyla tanıdığını bildirdi.

Soruşturmanın şüphelilerinden İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB'de mühendis olarak çalışan Yakup Öner ve İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik'in de aralarında olduğu bazı kişilerle ilgili HTS kayıtlarının sorulması üzerine Öbekçi, "Yürütmekte olduğum daire başkanlığının iş tanımı sebebiyle ismi belirtilen şahıslarla iletişim halinde olmam normaldir. Belediye iş ve işlemleri dışında herhangi bir görüşmem olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Öbekçi, 25 yıldır devlet memurluğu yaptığını ve bugüne kadar hiçbir suç işlemediğini savunarak, "İddia edilen suçlarla ilgili herhangi bir ilgim ve alakam yoktur. Görevimi bugüne kadar yasal mevzuatlar çerçevesinde yerine getirdim." dedi.