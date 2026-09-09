İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında 78’inci duruşma

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 50'si tutuklu 414 sanık, 78'inci duruşmada hakim karşısına çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'BENİ MAĞDUR ETTİLER'

Tutuksuz sanık iş insanı Serbülend Danış savunmasında, "Sanıklar Baki ve Bulut, 2 arsamı zorla elimden aldılar, beni mağdur ettiler. Bulut, ağabeyinin talimatıyla suça alet oldu. Onun ifadeleri de gerçek dışıdır. İlk sözleşme 26 Haziran 2024, ikinci sözleşme 2 Ağustos 2024 tarihlidir. Sözleşmeleri kardeşim, sanık Bulut'tan teslim aldı. Fakat bu sözleşmeler Şubat 2025 tarihinde düzenlenmiştir. Baki kendilerine operasyon yapılacağını söylediği için geriye dönük, eski tarihli sözleşme varmış gibi benden sözleşme istedi. Bunun üzerine hiçbir bedel ödemeden şahsımdan aldıkları iki taşınmaz bedelini senetle ödeyecekmiş gibi düzen kurdular ve sözleşme yaptılar" dedi.

'SEN KENDİNİ ÖYLE TANITTIN'

Soru Sormak için söz alan başka suçtan tutuklu Baki Aydöner, "17 Haziran 2025 tarihli ifadenizde 9 kez 'Baki', 7 kez 'sistem' kelimesi geçiyor. 25 Aralık 2025 tarihli ifadenizde de 22 kez 'Baki', 5 kez 'sistem' geçiyor. Fakat 'kamu kurum kuruluşları ihalesine fesat karıştırma' suçundan şüphelisi olduğunuz ve ilk ifadenizin alındığı dosyada her ne hikmetse Baki Aydöner'den de sistemden de hiç bahsetmiyorsunuz. İBB'de benim resmi, gayriresmi bir konumum olmamasına rağmen, başkan danışmanı olduğumun ısrarıyla neden böyle bir şey yapmaya çalıştınız?" diye sordu. Danış, "Başkan danışmanı değil misin?" dedi. Bunun üzerine Aydöner, "İspatlar mısınız benim başkan danışmanı olduğumu?" dedi. Danış ise, "Yok, ispatlayamam. Sen kendini öyle tanıttın" dedi.

Mahkeme Başkanının, Bulut Aydöner tarafından doğrudan bir zorlamaya maruz kaldınız mı?" sorusu üzerine Danış, "Bulut Aydöner tarafından kalmadım" dedi.

'BANA SİPARİŞ VEREN ŞİRKETLERİN TİCARİ FAALİYETLERİNİ BİLMEM'

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi tutuksuz sanık Gözdem Ongun savunmasında, "Kendi işimi kurduğum sırada, tüm arkadaşlarımız gibi Emrah da bana destek oldu. Dostlar ne destekler? Bir doğum gününde, bir şeye gideceği zaman benden ürün almak gibi veya dost çevresinde benim ürettiğim ürünlere ihtiyaç duyan biri olduğunda bana sipariş yönlendirmek gibi. Dediğim gibi bunu bütün dostlarımız yaptı. İddiaya konu edilen bu siparişlerde de süreç böyle işledi aslında. Emrah siparişleri sahiplerine ulaştırdı, ulaştırdı ki onlardan da resmi olarak banka yoluyla ödeme geldi, ben de faturamı kestim. Bu ürünlerin hazırlığı, yapımı için alınan tüm malzeme alım faturaları ve ürün görselleri, paketler, her şeyin görselleri ve faturalar avukatımın sunacağı dosyada mevcut. Ben bana sipariş veren şirketlerin ne ticari faaliyetlerini bilirim, ne hangi ihaleye girdiklerini, ne kimlerle çalıştıklarını, ne kim olduklarını" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı