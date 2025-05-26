İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4. dalga yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları da devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

45 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'ın da bulunduğu 45 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

OPERASYONUN ODAĞINDA 3 İŞTİRAK VAR

Öte yandan; İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonunun odağında KİPTAŞ, İBB Yol Bakım ve İSTAÇ yer alıyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; İBB Yol Bakım yolsuzlukları ile İSTAÇ'ın merkezinde olduğu Cebeci Döküm sahasıyla ilgili yolsuzlukların ucu İmamoğlu'nun kasası olarak anılan Fatih Keleş'e uzanıyor. KİPTAŞ kapsamında gerçekleşen yolsuzlukların ise Âdem Soytekin'le ilişkili bulunduğu öne sürülüyor.

Fatih Keleş'in, Murat Gülibrahimoğlu ve doğrudan İmamoğlu ile bağlantılı İbrahim Bülbüllü ile hareket ettiği belirtiliyor. Şüpheli Sarp Yalçınkaya'nın ise Gülibrahimoğlu ile birlikte suç eylemlerine karıştığı ve suç gelirlerini akladığı iddia ediliyor.

USULSÜZ ASFALT İHALESİ İDDİASI

İBB Yol Bakım yolsuzluklarının ise birinci dalga operasyonda tutuklanan Ali Nuhoğlu ve Nuhoğlu ile birlikte hareket eden şirketler tarafından gerçekleştirildiği, bu firmaların İBB'den usulsüz olarak asfalt ihaleleri aldıkları ifade ediliyor.

Adem Soytekin'in Kiptaş yolsuzluklarında komisyoncu emlakçılar üzerinden hareket ettiği öne sürülürken; operasyon kapsamında tüm bu suçlara aracılık eden yetkili ve görevli kişilerin hedef alındığı belirtiliyor. Tüm dosyalar kapsamında bilirkişiler tarafından yolsuzluk süreçlerine ilişkin detaylı tespitlerin bulunduğu ifade ediliyor.

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 4. dalga operasyonunda 4'ü firari olmak üzere gözaltı kararı verilen isimler şu şekildeydi.

Siviller:

1. Süleyman ASLAN, Tefeci (Firari)

2. Sarp YALÇINKAYA, Naylon Faturacı

3. Bahattin UÇAR, İnvest EBA Şirket Sahibi (Firari)

4. Serbülend DANIŞ, Danış Asfalt Şirket Ortağı (Firari)

5. Mustafa Başar ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

6. Erdem ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

7. Sami Özge ARIOĞLU, Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

8. Mustafa Erkan SAATÇİ, Yapı Merkezi İnş. ve San. A.Ş. İnşaat Mühendisi

9. Berat Çağrı KAPKİ, Murat KAPKİ'nin amcasının oğlu (Firari)

10. Güngör GÜRMAN, Murat KAPKİ'nin çalışanı, emekli polis

11. Sinan SEPETCİ, Murat KAPKİ'nin Muhasebecisi

12. Şeyhmus SARIBOĞA, Murat KAPKİ'nin Elemanı

13. Abdussamet BAYDAR, Eyüp SUBAŞI'nın Şirketinin Genel Müdürü

14. Murat BIYIK, Eyüp SUBAŞI'nın Muhasebe Müdürü

15. Ogün SOYTEKİN Adem SOYTEKİN'in kardeşi

16. Altan GÖZCÜ, ASOY İnşaat,

17. Bülent YILMAZ, ASOY İnşaat,

18. Murat ERENLER, ASOY İnşaat,

19. Nezahat KURT, ASOY İnşaat,

20. Serpil ALTINTAŞ, ASOY İnşaat Çalışanı,

21. Seza Büyük ÇULHA, Trabzon'da İşletmeci

22. Kamuran ATAÇ, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner'in şoförü

23. Yusuf ŞAHİN, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile irtibatlı emlakçı

24. İlker HAMAL, İBB Harita Mühendisi Yakup Önel ile irtibatlı emlakçı ve kayınbiraderi

İBB Çalışanları:

25. Arif Gürkan ALPAY, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

26. Ali KURT, KİPTAŞ Genel Müdürü

27. Ziya Gökmen TOGAY, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı

28. Mustafa AKIN, İBB Koruma Müdürü

29. Kadriye KASAPOĞLU İBB Özel Kalem Müdürü

30. İbrahim BÜLBÜLLÜ, İBB Hukuk Danışmanı (Firari)

31. Seyfüllah DEMİREL, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı

32. Ceyhun AVŞAR, İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı

33. Yavuz SALTIK, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı (Eski Özel Kalem Müdürü)

34. Ahmet ÖNAL, Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü

35. Murat ER, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü

36. Osman ŞAHİN, Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı

37. Burak ALP, İBB Avrupa Yak. Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı

38. Ekrem YILDIRIM, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdür Yardımcısı

39. Akif GÜNDÜZ, İBB Raylı Sistemler Şube Müdür Yardımcısı, İhale Komisyon Üyesi

40. Habibe İlknur KAYA, İBB Kültür A.Ş. Sanat Yönetimi

41. Atilla ALKAN, İBB'de Mühendis

42. Burak SALMAN, İBB'de Mühendis

43. Davut ŞENER, İBB'de Mühendis

44. Ferhat FAZLIOĞLU, İBB'de Mühendis

45. Mehmet Zeki ERTÜRK, İBB'de Mühendis

46. Sezen ALGEDİK, İBB'de Mühendis

47. Abdulbaki YAYLA, İBB'de Bilgisayar İşletmeni

48. Fadime ŞİMŞEK İPŞİR, İBB'de Bilgisayar İşletmeni

49. Hakan KUK, İBB'de Tekniker

İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

FİRARİ 4 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

bu millet yakında dalgayı verecek elinize …. çökün bakalım

Yorum Beğen138
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Haber YorumlarıMurat çağ:

fitre ve zekat paralarinizi İBB ye gönül rahatlığı ile verebilirsiniz diyordu eko. İBB ye ilk belediye başkanı olduğu yıllarda .

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme116
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Haber YorumlarıErol Birol :

Size oy vermeyen herkesi içeri alın. İsminide ileri Demokrasi koydunuz. Eğer siz bir gün iktidardan düşerseniz vay halinize terörist dediğiniz siz oy vermeyen bu vatandaşlar sizden bunun hesabını soracaktır. Bundan emin olabilirsiniz.

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme60
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Haber YorumlarıCHP Savar:

dalga dalga dalgalanır oh yeya :))

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme83
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Haber YorumlarıUntroll:

Sen haklısın bu deve erkektir ancak muaviyenin erkek deveyi dişi deveden ayıramayan o ne derse evet diyen on binleri var …

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme8
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