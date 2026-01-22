Haberler

Eyüpsultan'da 3 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası

Eyüpsultan'da 3 yaşındaki çocuğa şiddet iddiası
Güncelleme:
Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kreşte şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayette bulundu. Aile, çocuğun vücudunda morluklar görmesi üzerine durumu raporladı ve gerekli yasal süreci başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İstanbul Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlattı.

EYÜPSULTAN'da bir aile 3 yaşındaki çocuklarının İBB'ye bağlı kreşte şiddet ve istismara uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma başlattı.

Olay, Güzeltepe Mahallesi'nde bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre bir aile 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı kreşe gönderdi. Bunun üzerine aile, eve gelen çocuğunun vücudunda morluklar gördü ve kreşe gitti. Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşerek kreşteki kamera görüntülerini istedi. Olayın ardından aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.

BAKANLIK: MAĞDUR EVLADIMIZIN HAKLARINI KORUMAK BAKANLIĞIMIZIN TEMEL GÖREVİDİR

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattımıza gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış; gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir. Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK: İDARİ VE ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTEDİR.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

