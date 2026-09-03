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İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı

İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyonda 13 kişi hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'ne bu sabah düzenlenen operasyonlarda, aralarında zabıta yöneticisi, müdürler ve eski daire başkanının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve cumartesi günü başkan vekilliği seçiminin yeniden yapılacağı Üsküdar Belediyesi'ne bu sabah yeni operasyonların düzenlendiği ve bazı isimlerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu sabah yeni bir operasyon düzenledi, bir zabıta yöneticisi, iki müdür ve eski bir daire başkanının da aralarında bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, şu ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞSAVCILIK: "BAZI İHALELERE FESAT KARIŞTIRILDIĞI..."

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından tanzim olunan Ön İnceleme Raporu ve ayrıca alınan bilirkişi raporları uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik tespitlere yer verildiği, bu kapsamda 13 şüpheli şahsa yönelik olarak 03.09.2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, 12 şüpheli şahıs İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edilmektedir, soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup kamuoyunun bilgisine sunulur"

SEÇİM ÖNCESİ ÜSKÜDAR'DA OPERASYONLAR

Öte yandan 5 Ağustos'ta Sinem Dedetaş'ın yerine Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı seçimin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından cumartesi günü seçimin yenileneceği Üsküdar Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon devam ediyor.

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün gözaltına alınan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu sabah ise AK Parti'den CHP'ye geçen belediye meclis üyesi Ekrem Baki ile bir ismin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Üsküdar'da dün Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral ile Başkan Yardımcısı Nihat Doğan savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA
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