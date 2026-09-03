Haberler

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

14 ülkeden 77 akademisyenin katılımıyla 14-15 Eylül tarihlerinde Halep’te düzenlenecek 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, Suriye ekonomisinin yeniden inşası ve sürdürülebilir büyüme politikaları için kritik bir dönüm noktası olacak. El-Bab İİBF Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, kongrenin bölge geleceğine yön verecek stratejik bir yol haritası sunacağını vurguladı.

Dijitalleşen dünyada ülkelerin daha dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bölgesel kalkınma politikaları geliştirmesi stratejik bir önem kazanırken, bölge ekonomisinin geleceğini şekillendirecek kritik bir adım atılıyor. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi, 14-15 Eylül tarihlerinde Suriye’nin Halep şehrinde gerçekleştirilecek.

14 ÜLKEDEN 77 BİLDİRİ İLE YOĞUN KATILIM

Kongreye uluslararası alanda büyük bir ilgi gösteriliyor. 14 farklı ülkeden sunulacak 77 akademik bildiri ile kongrenin, geniş bir katılım ve zengin bir içerikle tamamlanması hedefleniyor.

Kongrenin ana odak noktasını; Suriye ekonomisinin yeniden inşası, yeni yol haritasının belirlenmesi ve bu süreçte uygulanacak bölgesel kalkınma politikalarının niteliği oluşturacak. Katılımcı sayısı ve ülke çeşitliliği bakımından büyük bir potansiyel taşıyan organizasyonun, Suriye’nin ekonomik geleceğine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

KONGREYE EMEK VEREN İSİMLERE TEŞEKKÜR

Kongrenin hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, organizasyonun stratejik önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Arslan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yapılacak kongre, yeni Suriye ekonomisine bir yol haritası belirleme açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Katılım sayısı ve ülke bazındaki çeşitliliğe baktığımızda son derece faydalı bir organizasyon olacağı açıktır.

Bu kongrenin hazırlanma ve uygulama sürecinde büyük emeği geçen başta Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengizbey’e ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Doğan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kongrede sunulacak bildirilerin ve ortaya konulacak sonuç bildirisinin, hem Suriye’nin geleceğine bir yol haritası teşkil edeceğine hem de bundan sonraki akademik çalışmalara ışık tutacağına yürekten inanıyorum."

Kongre sonunda yayımlanacak sonuç bildirgesinin, bölge ekonomisi için somut politika önerileri ve stratejik adımlar içermesi öngörülüyor.

Kaynak: Haberler.com
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı

10 denizci aranırken yeni gelişme! Jandarma hepsini gözetime aldı
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe ve iki yıldız futbolcusuna soruşturma
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Füze ve İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu oğlunun son halini paylaştı! “Nazara inanmıyorum”

“Nazara inanmıyorum” demişti! Ünlü oyuncu oğlunu işte böyle paylaştı
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
İspanya'nın devleri İstanbul'a geliyor! Süper Kupa için hazırlıklar başladı

Dünyanın en büyükleri İstanbul'a geldi! İşte nedeni
Hollanda'dan dikkat çeken hamle! 78 ton altın bir günde yer değiştirdi

78 ton altın bir günde yer değiştirdi
Silivri'de batan gemide 10 kayıp için arama sürüyor

Silivri'de endişeli bekleyiş! Batan gemideki 10 mürettebat aranıyor
Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Ünlü şarkıcı ikinci kez gelin oldu! Gözyaşlarının nedeni belli oldu
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada