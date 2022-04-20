İBB, Varşova Belediyesi'nden gelen yardım talebini geri çevirmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, insani yardım maddesi taşıyan 6 tırın ulaştığı Varşova'nın Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile birlikte, mülteciler için kurulan "Geçici Kabul Merkezi"nde bir araya geldi. Savaş mağdurlarının acısına ortak olan üçlü, ortak barış mesajları verdi. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. İBB'nin tırlarında; bebek bezinden hijyen maddelerine, çocuk kıyafetlerinden bakliyata kadar birçok farklı kalemde ürün bulunuyor.

İBB, AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda, Polonya'nın başkenti Varşova ve İstanbul'un Ukrayna'daki kardeş şehri Odessa'ya en yakın noktada bulunan Romanya'nın Köstence şehrine ulaşmak üzere, içinde insani yardım malzemesi bulunan toplam 12 tırı, geçtiğimi 14 Nisan'da yola çıkardı. Tırlardan 6'sı Varşova'ya, 6'sı da Köstence'ye ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tırlarının lojistik merkezine ulaştığı Varşova'da, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN VARŞOVA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİLER

Ağbaba ve İmamoğlu, Trzaskowski ile buluşma öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat tarafından ağırlanan heyet, ziyaretin ardından Plac Bankowy'deki Varşova Belediye binasına geçti. İmamoğlu, Trzaskowski ile buluşmasında, "Büyükelçi ile mülteciler hakkında konuştuk. Sizin çok başarılı olduğunuzu söyledi. Bu başarınızı dinlemek beni çok mutlu etti. Bunun için sizi tebrik ediyorum. İBB olarak, ne zaman isterseniz kentiniz, halkınız ve mülteciler için yardımcı olacağımızı belirtmek isterim. Aramızdaki dostluktan dolayı sizinle çalışmaktan mutluluk duyuyoruz ama özellikle insani konularda bu bir sorumluluk" ifadelerini kullandı.

TRZASKOWSKİ: "GÜNDE 30-40 BİN İNSAN GELDİ"

Ağbaba ve İmamoğlu'na ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Trzaskowski de duygularını, "Uzun süredir devam eden bir mülteci meselesi var. İstatistikler de bize söylüyor ki, Türkiye, mültecilerin kabul edilmesi konusunda dünyada birinci, Polonya ise ikinci sırada. Bizim için Türkiye çok önemli partner. Dostluğumuzun çok önemli potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Büyük kentler olarak Belediye Başkanı ve ben, diğer Avrupa'daki diğer kentlerdeki gibi küresel ısınma, eşitlik mültecilerin entegrasyonu gibi benzer sorunların üstesinden geliyoruz. Ama aynı zamanda zor koşullar altında çalışıyoruz. İkimiz de merkezi hükümet tarafından pek sevilmeyen muhalefet parti üyeleriyiz. Tam anlamıyla bir demokrasiden bahsediyorsak bu ciddi bir problem. Bu nedenle bizim Sayın Belediye Başkanı ile durumumuz çok benzer" sözleriyle dile getirdi. Mülteciler konusunda Avrupa ülkelerinden yeterli desteği alamadıklarını da sözlerine ekleyen Trzaskowski, "Üç hafta önce mülteci akımında zirveyi gördük. Günde 30-40 bin insan geldi" bilgilerini paylaştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Ağbaba, İmamoğlu ve Trzaskowski, görüşmenin ardından şehir merkezindeki Berka Joselewicza 4 Street'te mülteciler için kurulan "Geçici Kabul Merkezi"nde Ukrayna'dan göç etmek zorunda kalan savaş mağdurlarıyla ve onlara yardımcı olan gönüllülerle buluştu. Gönüllülerden çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, sığınmacılarla da sohbetler gerçekleştirdi. Torunu Valerie ile merkezde bulunan Anna isimli Ukraynalı yaş almış kadınının İmamoğlu ile diyalogu, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, yaşadığı travma nedeniyle göz yaşlarına engel olamayan Ukraynalı kadını sarılarak teselli etti. Sığınmacıların çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu gözlendi. Heyet, ziyaretle ilgili değerlendirmelerini de merkezde gerçekleştirdi.

AĞBABA: "GENEL BAŞKANIMIZIN DAYANIŞMA DUYGULARINI İLETİYORUZ"

"Vorşova Belediyesi'nin çağrısına kulak veren, onunla dayanışma gösteren İstanbul'umuzun değerli Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz" diyen Ağbaba, şunları söyledi:

"İstanbul'un dayanışma duygularını göstermek için buradayız. Hem Polonya hem bu bölge hem Türkiye, maalesef İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yaşamış olduğu en büyük krizle karşı karşıya. Nasıl ki Türkiye'deki Suriye mülteci meselesi, sadece Türkiye'nin problemi değil, dünyanın ortak problemi ise, Polonya'daki mülteci meselesi de sadece Polonya'nın değil, tüm dünyanın problemidir. O nedenle herkesin bu anlamda, bu anlayışla hareket etmesi gerekiyor. Mülteci meselesi maalesef çok önemli bir mesele. Kimse gönlüyle topraklarından kopmuyor. O nedenle bütün dünyanın bu konuda ortaklaşması gerekiyor. Biz de Varşova Belediye Başkanımıza bu konudaki dayanışma duygularımızı başkanımızla birlikte ifade ediyoruz. Umarım en kısa sürede barış gelir. Umarım hiç savaş olmaz. Ve savaşın en büyük mağdurları, burada da gördüğünüz gibi en büyük mağduru kadınlar, çocuklar, masum insanlar. Ben, tekrar bu duygularınızı size iletmek istiyorum. Ayrıca partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da size selamlarını, dayanışma duygularını iletiyoruz."

İMAMOĞLU: "SIKI BİR DİYALOG İÇERİSİNDEYİZ"

Trzaskowski ile çok yakın bir dostlukla çalıştıklarını vurgulayan İmamoğlu ise, şu ifadeleri kullandı:

"İlk baştan beri birçok konuda iş birliği içerisindeyiz. Beni ziyarete gelmişti ve tebrik etmişti. O günden beri, çok sıkı bir diyalog içerisindeyiz. Aslında ben iade-i ziyaret yapacaktım ama ama bir Kovid süreciyle beraber bunu yapamamıştık. Bugün Sayın Başkan dostum Rafal'ın yanına, ne yazık ki bir savaşta yardım etmek için, destek olmak için geldik. 16 milyon İstanbullu halkı adına ve ülkemiz adına, savaşa karşı duruşumuzla, barışa olan tutkumuzla, burada mağdur olan başta çocuklara ve annelere destek olmak adına hazırlık yaptık. Burada çok değerli bir organizasyon yapıyorlar. Çocuklara, kadınlara, annelere hatta gelen insanların canlılarına, köpeklerine, kedilerine varıncaya kadar iyi bir insani yardım organizasyonu içindeler. Ben hem Varşova Belediyesi'ni, Başkanını ve bütün buradaki gönüllüleri de o anlamda tebrik ediyorum. Bu diyaloğumuz devam edecek. Kendileriyle konuşacağız. Bundan sonra da neler yapabiliriz, neler konuşabiliriz? Hem ülkemiz adına, milletimiz adına, hem İstanbul adına bu konudaki iş birliğimiz devam edecek. Savaşın son bulmasını diliyorum ve barışın var olmasını diliyorum. Savaşı birileri başlatabilir ama barışı hep birlikte inşa etmeliyiz sözü tam da burada geçerli diye düşünüyorum. İnşallah barış içerisinde bir Avrupa olur. Bu savaş Avrupa'ya hiç yakışmadı. Bir an önce bitmesini diliyorum."

"BU SÜRECİ TÜRKİYE'DE YILLARDIR YAŞIYORUZ"

Polonyalı yetkililerin kendisine, ülkelerinde 2 milyon 800 bin civarında sığınmacının olduğu bilgisini verdiğini aktaran İmamoğlu, "Bunun büyük bir kısmı, 400 bine yakını Varşova'da uğraş içerisindeler. Türkiye'de biz, bu süreci yıllardır yaşıyoruz. Bu acıyı da görüyoruz. Dolayısıyla belki en iyi hissedecek olan bizleriz ve Türkiye'de de mülteci noktasındaki çalışmaların bütün dünyaya duyurulmasıyla ilgili de yoğun çabalar içerisinde olmuştuk. Mülteci, savaşla doğan göç meselesinin dünyanın en büyük problemlerinden biri olmaya doğru gittiğini artık herkes görüyor. Savaşın değil, diplomasinin çözüm olduğunu unutmamamız gerekir. Bu yönde tüm dünyanın mesajı alması gerekir diye de ifade etmek, ilave etmek isterim" dedi.

TRZASKOWSKİ: "İŞ BİRLİĞİNE KESİNLİKLE DEVAM EDECEĞİZ"

Trzaskowski de konuşmasında, "Bu bizim için çok önemli bir gün. Dostumuz İBB Başkanı'na şükranlarımızı sunuyoruz. İklim değişikliği, büyük şehirlerdeki eşitsizlik gibi farklı konularda zaten iş birliği içindeydik. Ama şimdi Avrupa'nın tanıklık ettiği en büyük mülteci krizinde, benzer deneyimlere sahibiz. Bu iş birliğine kesinlikle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TIRLARDA NELER VAR?

İBB'nin Varşova ve Köstence'ye ulaştırdığı toplam 12 tırda, 200 gramlık konserve çeşitleri (barbunya, fasulye, patlıcan kızartma, çorba, ton balığı, yaprak sarma); gıda kolisi (un, yağ, şeker, pirinç, makarna, bulgur, zeytin, çay, nohut); bebek bezi ve yetişkin bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri (çamaşır suyu, arap sabunu, kağıt havlu, yüzey dezenfektanı, toz maskesi, sıvı sabun, çöp torbası vb.); şampuan, battaniye ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün tedarik ettiği malzemeler (yetişkin kıyafeti, çocuk kıyafeti, bot, mont vb.) bulunuyor.

Bültenler / Güncel