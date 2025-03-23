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İBB soruşturmasında ilk kararlar! Tutuklamalar peş peşe geliyor

İBB soruşturmasında ilk kararlar! Tutuklamalar peş peşe geliyor
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İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında 92 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeden ilk kararlar gelmeye başladı. Buğra Gökçe, Murat Abbas, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu tutuklandı. Sanatçı Ercan Saatçi dahil 5 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "terör örgütüne yardım" ve "yolsuzluk" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti. İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın da "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla tutuklanması talep edildi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında da adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler hakkında kararlar açıklanıyor.

İLK KARARLAR GELDİ

İki soruşturmada da tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilenlerin sayısı 92'ye çıktı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Gökçe, İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Serdar Haydanlı, İmamoğlu İnşaat San. A. şirketi Genel müdürü Tuncay Yılmaz, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal tutuklandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, Canan Münüplü, Birsen Şahin, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan, sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Kim milletin malına çökmüşse, ihanet ediyorsa hesabını versin. Hepimiz biliyoruz, fena yemişler. Bazısı diyor onlar yemiyor mu? Er yani onlar yediyse biz de mi yiyeceğiz diyorsunuz. Ne ahlaksız bir bakış bu. Kim ki milletim malını caliyorsa zehir olsun. Babam bile olsa. Muhalif olduğu için hırsızı yolsuzu savunan varsa da ona da yazıklar olsun

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Haber Yorumlarıatilla orhan:

AKP iktidarından önce neredeysek haftaici noktaya geleceğiz. 25 yilda çaldıkları malları 25 yılın sonunda göremeyeceksiniz. Böyle asılsız böyle kabile yargılaması oldukça enflasyon inmeyecek dolar inmeyecek ve paranız 25 yıldır nasıl caliyorlarsa bunu son 1 haftada yangından mal kaçırır gibi çaldılar. Bunu da anlamayan varsa dolar p.tesi neden 50 borsa 3 günde nasıl 6 binlere geldi enflasyon neden 100 üzerine derseniz. Cevabı çok basit sen sokağa çıkmadın hakkını kullanmadin hakliyi savunmadin.

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Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

ohhh miss

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp Turkiyeyi bitirmeyi kafasına sokmuş.Hirsizlikta çağ atlayan yüzsuz hirsizlar bize ahlak dersi vermeye calisiyor

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Adalet tecelli ediyor

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