İBB soruşturmasında ilk kararlar! Tutuklamalar peş peşe geliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "terör örgütüne yardım" ve "yolsuzluk" suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti. İmamoğlu ile birlikte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Vakfı Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın da "silahlı terör örgütüne yardım etme" iddiasıyla tutuklanması talep edildi.

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında da adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenler hakkında kararlar açıklanıyor.

İLK KARARLAR GELDİ

İki soruşturmada da tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilenlerin sayısı 92'ye çıktı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Gökçe, İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, Serdar Haydanlı, İmamoğlu İnşaat San. A. şirketi Genel müdürü Tuncay Yılmaz, Alper Aydın, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Sarıbaş, Mete Sarısaltuk, Ali Nuhoğlu, Ahmet Köksal tutuklandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın, Canan Münüplü, Birsen Şahin, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan, sanatçı Ercan Saatçi serbest bırakıldı.

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